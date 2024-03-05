افتتاح منظومة التحول الرقمي والميكنة الشاملة بمجمع النيابات الإدارية بالمنصورة

افتتح المستشارحافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، منظومة التحول الرقمي والميكنة الشاملة بمجمع النيابات الإدارية بالمنصورة، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، بحضور المستشار جعفر عبد الرحمن - مدير وحدة التحول الرقمي، وعلى الجانب الآخر مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية بالمنصورة يتقدمهم المستشار غنيم عبدالعزيز - مدير المكتب الفني بالمنصورة، المستشار جمال عثمان - مدير فرع الدعوى التأديبية بالمنصورة، ومديري النيابات الإدارية بالمنصورة ودكرنس وأعضائها.

وقد شملت منظومة التحول الرقمي لمجمع النيابات الإدارية بالمنصورة: المكتب الفني بالمنصورة، وفرع الدعوى التأديبية بالمنصورة، ونيابات المنصورة القسم الأول، والمنصورة القسم الثاني، والمنصورة القسم الثالث، والمنصورة القسم الرابع، والمنصورة القسم الخامس، بالإضافة إلى النيابة الإدارية "بدكرنس".

وخلال كلمته التي وجهها المستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، للحضور عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، أعرب عن سعادته لاستمرار استكمال منظومة التحول الرقمي في جميع محافظات مصر، والذي يأتي ضمن خطة الدولة القومية للتحول الرقمي، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما شدَدَ على ضرورة بذل الأعضاء لأقصى درجات الجهد والعطاء والإخلاص في العمل؛ لتحقيق رسالة النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري وترسيخ دعائم دولة القانون.

وبذلك، تنضم نيابات مدينة المنصورة ونيابة "دكرنس" إلى عددٍ من نيابات محافظتي القاهرة والجيزة، ونيابات محافظة الإسكندرية، ومحافظات بورسعيد، وشمال وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والسويس، والبحر الأحمر، والأقصر وأسوان، ونيابات مدينة بنها، والتي تم تفعيل منظومة التحول الرقمي فيها، وذلك في إطار توجهات القيادة السياسية، وفي ضوء الرؤية التي تنتهجها النيابة الإدارية للميكنة الشاملة لدورة العمل وإدارة القضايا والتحقيقات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وصولًا للعدالة الناجزة كهدفٍ أساسيٍ لاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ورُؤية مصر 2030.