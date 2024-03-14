"بيت الرفاعى" الحلقة 3.. أحمد رزق يهدد أمير كرارة بالقتل

شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل بيت الرفاعي والذي يعرض عبر قناة on ومنصة "واتش ات" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وصول فاروق الذي يقدم شخصيته الفنان أحمد رزق إلى الإسكندرية للبحث عن "ياسين" الذي يجسد شخصيته أمير كرارة، وحاول ياسين الاتصال بشقيقته جملات، ولكن فوجئ برد عليه فاروق الذي أخذ منها الهاتف ويهدده بأنه في الإسكندرية وسيجده ليأخذ ثأر والده.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 2

ويعرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 2 اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء، على قناة أون، بينما يعرض على قناة أون دراما في تمام الساعة الحادية عشر، بالإضافة إلى عرضه على منصة واتش إت.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة الثانية

يذاع مسلسل بيت الرفاعي حصريًا على قناة أون طوال الشهر الكريم، وقناة أون دراما، بالتزامن مع عرضه عبر منصة واتش الإلكترونية فور عرضه الأصلي في تمام الساعة التاسعة مساء طوال الشهر الكريم.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

وتدور أحداث مسلسل بيت الرفاعي في إطار درامي تشويقي مليئ بالساسبنس والهروب من قبل ياسين الرفاعي والذي يقع في صراع كبير مع ابن عمه فاروق الرفاعي على الورث، ويظل هاربًا لإثيات براءته من قتل والده الذي ستكشفه الأحداث خلال الحلقات المقبلة.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

يشارك في بطولة مسلسل بيت الرفاعي بجانب النجم أمير كرارة نخبة من الفنانين على رأسهم احمد رزق وتامر نبيل وسيد رجب وملك قورة ورحاب الجمل وإيناس كامل وميرنا جميل وغيرهم، والعمل إخراج أحمد نادر جلال، وقصة بيتر ميمي.