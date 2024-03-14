الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسلات رمضان 2024.. ملخص مسلسل حق عرب الحلقة 3 لـ"أحمد العوضي"

مسلسل حق عرب
مسلسل حق عرب

حقق الفنان أحمد العوضي ومسلسله الجديد  حق عرب نجاحا كبيرا خلال عرض أول حلقات مسلسله الجديد حق عرب، فالمسلسل يقدم ردود أفعال جيدة جعلت الجمهور يترقب موعد عرض الحلقات الجديدة، خاصة بعد عرض الحلقة الثالثة من المسلسل على قناة أون.

مسلسلات رمضان 2024.. ملخص مسلسل حق عرب الحلقة 3 لـ"أحمد العوضي"

تدور أحداث  مسلسل حق عرب الحلقة الثالثة حول الكثير من الأحداث الساخنة والتي كانت أبرزها ذهاب "السويركي- أحمد العوضي" لمنزل "حسنية" الداية وطرق الباب ولكنه وجده مفتوحًا وعندما دخل للمنزل تفاجأ بشنق "حسنية" وموتها، في تلك اللحظة وصلت ابنتها التي صرخت واتهمت عرب بأنه قتلها.

تظهر علاقة غير شرعية بين "رباح" الذي يقدم شخصيته وليد فواز ودنيا المصري ابنة "عبدربه"، حيث دخلت معه في علاقة غرامية.

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مسلسل أحمد العوضي موعد عرض الحلقة 4

تعرض الحلقة الرابعة 4 من مسلسل حق عرب للفنان أحمد العوضي على فضائية أون الساعه الثانية عشر صباحا ويعرض على أون دراما في الساعة التاسعة مساء.

مسلسل حق عرب قنوات عرض الحلقة الرابعة

تعرض مسلسل حق عرب الحلقة الرابعة على قناة اون وقناة اون دراما ويعرض مسلسل حق عرب على منصة واتش ات.

قصة مسلسل حق عرب

تدور الأحداث حول "عرب السويركي"، الذي يسعى للهروب من ماضٍ مرير، ولكن يلقي هذا الماضي بظلاله عليه بين الحين والآخر، فلا يجد من سبيل غير التصدي له ومواجهته، وتتوالى الأحداث.

أبطال مسلسل حق عرب

المسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

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