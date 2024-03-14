مسلسلات رمضان 2024.. أحمد العوضى يتهم بجريمة قتل بالحلقة الثالثة من "حق عرب"

انتهت الحلقة الثالثة من مسلسل حق عرب للنجم أحمد العوضي، بالعديد من الأحداث المثيرة، التي أدخلت عرب السويركي "العوضي" في مشكلة كبيرة تغير من واقع حياته بشكل كامل.

أحداث الحلقة الثالثة من حق عرب

وتواصلت الأحداث بطلب حنان التي تجسد شخصيتها "دينا فؤاد" من "عرب" أن تذهب لصديقتها ابنه الداية "عايدة فهمي" لكي تعطيها هاتفها المحمول عقب تصليحه، إلا أنه يرفض بسبب تأخر الوقت ويقرر أن يذهب هو ليعطيها الهاتف.

تستكمل الأحداث بذهاب "السويركي" لمنزل "حسنية" الداية وطرق الباب ولكن وجده مفتوحًا وعندما دخل للمنزل تفاجأ بشنق "حسنية" وموتها، في تلك اللحظة وصلت ابنتها التي صرخت واتهمت عرب أنه قتلها.

فيما تظهر علاقة غير شرعية بين "رباح" الذي يقدم شخصيته وليد فواز ودنيا المصري ابنه "عبدربه"، حيث دخلت معه في علاقة غرامية، وتحدثت معه حول عدم مقدرتها النزول من المنزل بعدما أمرها والدها بذلك، بعدما عادت متأخرة للمنزل، الأمر الذي أدخلها في مشكلة كبيرة للغاية.

قصة حق عرب

تدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحمد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي"، ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

أبطال الحلقة الثالثة من مسلسل حق عرب

ويضم مسلسل حق عرب عدد كبير من الفنانين، وهم أحمد العوضي، كارولين عزمي، وفاء عامر، سلوي عثمان، دينا فؤاد، وفاء مكي، أحمد صيام، رياض الخولي، وهو من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان، وإنتاج شركة سينرجي، وتعرض منصة Watch it الحلقات تزامنًا مع عرضها على شاشة قناتي ON وON Drama.