مسلسل “حق عرب” الحلقة 3.. شهدت العديد من الأحداث والتي ظهر فيها العوضي بشخصية عرب السويركي، مستكملًا رحلة الدفاع عن رب عمله “عبد ربه” ويجسد شخصيته الفنان رياض الخولي.

مسلسل "حق عرب" الحلقة 3| الخلاف يشتد بين "العوضي" ووالدته بسبب عمله

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير أحداث حلقة مسلسل حق عرب الحلقة الثالثة وأبطال المسلسل وقصة المسلسل.

أحداث مسلسل “حق عرب” الحلقة 3

وتواصلت أحداث مسلسل حق عرب بالكثير من المشاكل التي يقع فيها “العوضي” مع والدته “سلوى عثمان”، وخاصة بسبب أعماله الغير مشروعة مع المعلم “عبد ربه”، الامر الذي يقلقها عليه كثيرًا.

المسلسل يعرض على قناة “أون” و"أون دراما" وذلك يكون في تمام الساعة التاسعة والثانية عشر على الترتيب، بالاضافة إلى عرضه على منصه واتش ات.

قصة مسلسل حق عرب

تدور أحداث مسلسل حق الحلقة الثالثة عربفي منطقة الجمالية في زمننا الحالي مع سيد المنطقة عبد ربه وهو رجل في السبعينيات من عمره ويخافه الجميع، عبد ربه له أخ "عطوة" يكون دائمًا بجانبه ويطيع أخاه الأكبر دائمًا، وفى يوم من الأيام يكتشف عبد ربه أن أحد رجاله الثلاثة المقربين يخونه، وهنا يظهر عزت السويركى رجل شريف، عزت هو أقرب الناس إلى عبد ربه وعندما يلتقي بصباح الجياش نعود إلى ماضٍ ملىء بالأحداث.

أبطال مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضى، النجمة دينا فؤاد، الفنان رياض الخولى، المبدعة وفاء عامر، وليد فواز، النجمة دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، الفنانة سلوى عثمان، الفنانة وفاء مكى، الفنان أحمد عبد الله محمود، النجم المبدع ميدو ماهر، الطفل المبدع منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.