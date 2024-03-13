الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مواعيد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 3 لـ"أحمد العوضي" وأبرز الأحداث الماضية

مسلسل حق عرب
مسلسل حق عرب

تعرض الحلقة الثالثة من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، في تمام الساعة التاسعة على قناة أون دراما، والثانية عشر منتصف الليل على قناة أون، وكذلك منصة واتش ات، بعدما انتهت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل حق عرب، بعرض صعب أمام عرب السويركي من أحد الأشخاص بمبلغ هائل مقابل قتل عبد ربه (رياض الخولي).

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل حق عرض الحلقة 3

ويعرض مسلسل حق عرب الحلقة 3 بطولة النجم أحمد العوضي، على قناة ON، فى تمام الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، والساعة التاسعة مساء على قناة أون دراما.

مسلسلات رمضان.. ملخص أحداث الحلقات الثانية من "حق عرب" و"بيت الرفاعي"

رياض الخولى يستقبل أشقاء زوجته بعد غياب 30 سنة فى الحلقة الثانية من "حق عرب"

وفاء مكى تحرض دينا فؤاد على الانحراف.. أهم أحداث الحلقة الثانية من "حق عرب"

كارولين عزمى تظهر فى حالة من الهلع والخوف فى الحلقة الثانية من "حق عرب"

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 2

وتواترت الأحداث بالحلقة الثانية من مسلسل حق عرب، بظهور "الجياشين" أصحاب تجارة الخشب الأصليين والذي أخذها منهم عبد ربه "رياض الخولي" عندما تزوج شقيقتهم (وفاء عامر)، وباعت لزوجها مغلأ الخشب وأصبح ملكه.

وعاد أخواتها الاثنان يطلبون من عبد ربه رد مغلأ أبوهم ولكنه رفض ووعدوه بشراء محلات أخرى بنفس الحي في بداية لمنافسة جديدة بين عبد ربه والجياشين.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

مسلسل حق عرب حق عرب موعد عرض حق عرب موعد عرض مسلسل حق عرب موعد اعادة مسلسل حق عرب قصة مسلسل حق عرب أبطال مسلسل حق عرب موعد عرض مسلسل احمد العوضي مسلسل أحمد العوضي أحمد العوضي قنوات عرض حق عرب قنوات عرض مسلسل حق عرب موعد مسلسل حق عرب الحلقة الاولي من حق عرب حق عرب الحلقة الاولي حق عرب الحلقة 1 الحلقة 1 من مسلسل حق عرب الحلقة الاولي من مسلسل حق عرب مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤

مواد متعلقة

رياض الخولى يستقبل أشقاء زوجته بعد غياب 30 سنة فى الحلقة الثانية من "حق عرب"

الأكثر قراءة

عاجل| تفاصيل جلسة الخطيب وكولر قبل سفره إلى سويسرا

عاجل.. الخلافات تضرب مجلس الحرب الإسرائيلى.. وجانتس يوجه رسالة إلى نتنياهو

يبدأ التنفيذ بعد جلسة مع "الخطيب".. مارسيل كولر يتخذ قرارًا عاجلًا

رحل جوميز عن تدريب الزمالك.. مصدر يكشف الحقيقة

عاجل| الأرصاد تكشف سبب التقلبات الجوية التى تشهدها البلاد

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة سعودي

مسلسلات المتحدة.. وبهجة الفخرانى فى رمضان

وائل لطفي

مئة وجه للتشابه بين «الحشاشين» و«الإخوان»!

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله في مواجهة مع CNN: إسرائيل قطعت استمرارية حياة الإنسان في حربها على غزة

ماجد حبته

أسعار BBC.. والحرة!

محمد المعتصم

حلاوة البدايات

محمد قدري

«الحشاشين».. نعم نقدر نعملها

إبراهيم داود

منزلة محمد الشارخ الرفيعة

وليد صلاح

الحشاشين.. حصان المتحدة الأسود على مائدة الدراما الرمضانية

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

للمرة الأولى.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف مدينة صور اللبنانية

لبنان يتقدم بشكوى أمام مجلس الأمن ضد إسرائيل

عاجل.. الخلافات تضرب مجلس الحرب الإسرائيلى.. وجانتس يوجه رسالة إلى نتنياهو