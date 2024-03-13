مواعيد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 3 لـ"أحمد العوضي" وأبرز الأحداث الماضية

تعرض الحلقة الثالثة من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، في تمام الساعة التاسعة على قناة أون دراما، والثانية عشر منتصف الليل على قناة أون، وكذلك منصة واتش ات، بعدما انتهت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل حق عرب، بعرض صعب أمام عرب السويركي من أحد الأشخاص بمبلغ هائل مقابل قتل عبد ربه (رياض الخولي).

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل حق عرض الحلقة 3

ويعرض مسلسل حق عرب الحلقة 3 بطولة النجم أحمد العوضي، على قناة ON، فى تمام الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، والساعة التاسعة مساء على قناة أون دراما.

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وتواترت الأحداث بالحلقة الثانية من مسلسل حق عرب، بظهور "الجياشين" أصحاب تجارة الخشب الأصليين والذي أخذها منهم عبد ربه "رياض الخولي" عندما تزوج شقيقتهم (وفاء عامر)، وباعت لزوجها مغلأ الخشب وأصبح ملكه.

وعاد أخواتها الاثنان يطلبون من عبد ربه رد مغلأ أبوهم ولكنه رفض ووعدوه بشراء محلات أخرى بنفس الحي في بداية لمنافسة جديدة بين عبد ربه والجياشين.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.