رياض الخولى يستقبل أشقاء زوجته بعد غياب 30 سنة فى الحلقة الثانية من "حق عرب"

انطلقت منذ قليل الحلقة الثانية من مسلسل حق عرب المذاع على قناة On في تمام الساعة الثانية عشرة بمنتصف الليل، بدأت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل حق عرب بإستقبال “ رياض الخولي” “ عبد ربه” لأشقاء زوجته والمعروفين باسم “ الجياشين ”.

أحداث مسلسل "حق عرب" الحلقة الثانية

ودار بينهم حوار ساخن بعد عودتهم من الخليج بعد غياب لمدة 30 سنة، واخبروه بعودتهم لشراء محلات جديدة لبيع الخشب ورفع اسم والدهم مرة أخرى بعد استيلاءه على ميراثهم بالتزوير بالتعاون مع شقيقتهم.

تفاصيل أحداث مسلسل "حق عرب" الحلقة 2



ونشبت في الحلقة الأولى من مسلسل "حق عرب"، أزمة بين عرب جلال السويركي (أحمد العوضي) وبين أمه وأخيه الأكبر (علي) بسبب حب الأول وانتمائه لعبد ربه (رياض الخولي) الذي تسبب في موت والده، واعتقاد عرب بأن عبدربه برىء من موت أبيه على عكس ما تؤكد عليه أمه وأخوه.

وتنتهي الأزمة بينهم بضرب الأم لـ"عرب" على وجهه بعدما قال لأخيه عن سبب رفده من كلية الشرطة وهي أن أمه تبيع (الجرجير).

ويعرض مسلسل "حق عرب" بطولة النجم أحمد العوضي، على قناة ON، فى تمام الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، والساعة التاسعة مساء على قناة أون دراما.

أبطال مسلسل "حق عرب"

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل "حق عرب"

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحمد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.