الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024| أحمد العوضي يتصدر "ترند إكس" بعد عرض مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب
مسلسل حق عرب

تصدر النجم احمد العوضي ترند محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، مع عرض حلقات مسلسل “حق عرب” من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

txt

العوضي يكشف ردود أفعال مسلسل حق عرب عقب عرض أولى حلقاته

txt

مسلسلات رمضان 2024| ملخص الحلقة الثانية من مسلسل "حق عرب"

txt

"حق عرب".. أحمد العوضى: أقدم دراما شعبية تتناول حياة الناس البسيطة وتروى قصص الحارة المصرية

txt

أداء مبهر لـ أحمد عيد فى "الحشاشين".. كيف استقبلته السوشيال ميديا؟

txt

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل حق عرب لـ أحمد العوضي الحلقة 1

txt

مسلسلات رمضان 2024.. أون تروج لمشهد رومانسي بين حنان والسويركي في "حق عرب"

txt

مسلسلات رمضان 2024.. ما الجديد الذي يقدمه أحمد العوضي في مسلسل حق عرب؟

txt

مسلسلات رمضان 2024.. لزمات وكوميديا وأكشن أحمد العوضي في أولى حلقات حق عرب

txt

أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 1.. رياض الخولي يقرر قتل طفله قبل ولادته

txt

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل حق عرب لـ أحمد العوضي الحلقة 2

واستطاع “العوضي” أن يجد لنفسه مساحة مميزة في أذهان جمهوره من خلال أحدث أعماله الدرامية “حق عرب” والتي يُقدم من خلالها جرعة دراما وأكشن مكثفة نالت إعجاب جمهوره.

مسلسل حق عرب  

وشهدت الحلقة الثانية من مسلسل حق عرب، مشادة نشبت بين “الخولي” وابنته وتجسد شخصيتها دنيا المصري، حيث علم أنها طلبت الطلاق من زوجها بعد 3 شهور فقط من الزواج، فعاقبها بعدم الخروج من المنزل نهائيًا.

وتصاعدت أحداث مسلسل “حق عرب”، بظهور "الجياشين" أصحاب تجارة الخشب الأصليين والذي أخذها منهم عبد ربه "رياض الخولي" عندما تزوج شقيقتهم (وفاء عامر)، وباعت لزوجها مغلأ الخشب وأصبح ملكه.

 

مسلسلات رمضان 2024 

قصة مسلسل حق عرب 

تدور أحداث مسلسل حق عرب في منطقة الجمالية في زمننا الحالي مع سيد المنطقة عبد ربه وهو رجل في السبعينيات من عمره ويخافه الجميع، عبد ربه له أخ يُدعى "عطوة"، وذات يوم يكتشف “عبد ربه” أن أحد رجاله الثلاثة المقربين يخونه، وهنا يظهر عزت السويركى، وعندما يلتقي بصباح الجياش نعود إلى ماضٍ ملىء بالأحداث.

أبطال مسلسل حق عرب 

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

اقرأ أيضا:

مسلسل كامل العدد+1| مواقف طريفة جمعت دينا الشربيني وشريف سلامة وأطفالهم

مسلسل صيد العقارب الحلقة 3 .. هل سيكتشف رياض الخولي خيانة سيمون له؟

مسلسل حق عرب حق عرب موعد عرض حق عرب موعد عرض مسلسل حق عرب موعد اعادة مسلسل حق عرب قصة مسلسل حق عرب أبطال مسلسل حق عرب موعد عرض مسلسل احمد العوضي مسلسل أحمد العوضي أحمد العوضي قنوات عرض حق عرب قنوات عرض مسلسل حق عرب موعد مسلسل حق عرب الحلقة الاولي من حق عرب حق عرب الحلقة الاولي حق عرب الحلقة 1 الحلقة 1 من مسلسل حق عرب الحلقة الاولي من مسلسل حق عرب مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024| ملخص الحلقة الثانية من مسلسل "حق عرب"

"حق عرب".. أحمد العوضى: أقدم دراما شعبية تتناول حياة الناس البسيطة وتروى قصص الحارة المصرية

أداء مبهر لـ أحمد عيد فى "الحشاشين".. كيف استقبلته السوشيال ميديا؟

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل حق عرب لـ أحمد العوضي الحلقة 1

مسلسلات رمضان 2024.. أون تروج لمشهد رومانسي بين حنان والسويركي في "حق عرب"

مسلسلات رمضان 2024.. ما الجديد الذي يقدمه أحمد العوضي في مسلسل حق عرب؟

مسلسلات رمضان 2024.. لزمات وكوميديا وأكشن أحمد العوضي في أولى حلقات حق عرب

أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 1.. رياض الخولي يقرر قتل طفله قبل ولادته

الأكثر قراءة

"الدستور" يكشف سبب نقل بطولة الإمارات إلى مصر

مصدر بـ«التعليم»: تحديد أجزاء من المناهج للاطلاع بعد تبكير موعد الامتحانات

مسلسل الحشاشين الحلقة 3.. حلقة ملحمية بها أسرار وخبايا عن الدعوة النزارية

"الكبير أوي" الحلقة الثالثة .. مربوحة حامل بالجزء الثامن من المسلسل الرمضاني

انتعاش قوى فى تدفقات العملة الأجنبية الواردة إلى مصر

مصطفى محمد يتلقى صدمة كبيرة من الاتحاد الفرنسى فى رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

جمال-أسعد

التجويع وميناء غزة

وائل لطفي

المتطرفون يخافون الفن

ماجد حبته

مليار كيلو سكر

محمد المعتصم

سر الهجوم المدفوع مقدمًا على «الحشاشين»

محمد العسيري

الحشاشين و«المعلم».. الكتاب يبان من عنوانه

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع «1»

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن: لا يمكن السماح لنتنياهو بمواصلة زعزعة أمن المنطقة

للمرة الأولى.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف مدينة صور اللبنانية

لبنان يتقدم بشكوى أمام مجلس الأمن ضد إسرائيل