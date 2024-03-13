مسلسلات رمضان 2024| أحمد العوضي يتصدر "ترند إكس" بعد عرض مسلسل حق عرب

تصدر النجم احمد العوضي ترند محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، مع عرض حلقات مسلسل “حق عرب” من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

واستطاع “العوضي” أن يجد لنفسه مساحة مميزة في أذهان جمهوره من خلال أحدث أعماله الدرامية “حق عرب” والتي يُقدم من خلالها جرعة دراما وأكشن مكثفة نالت إعجاب جمهوره.

مسلسل حق عرب

وشهدت الحلقة الثانية من مسلسل حق عرب، مشادة نشبت بين “الخولي” وابنته وتجسد شخصيتها دنيا المصري، حيث علم أنها طلبت الطلاق من زوجها بعد 3 شهور فقط من الزواج، فعاقبها بعدم الخروج من المنزل نهائيًا.

وتصاعدت أحداث مسلسل “حق عرب”، بظهور "الجياشين" أصحاب تجارة الخشب الأصليين والذي أخذها منهم عبد ربه "رياض الخولي" عندما تزوج شقيقتهم (وفاء عامر)، وباعت لزوجها مغلأ الخشب وأصبح ملكه.

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قصة مسلسل حق عرب

تدور أحداث مسلسل حق عرب في منطقة الجمالية في زمننا الحالي مع سيد المنطقة عبد ربه وهو رجل في السبعينيات من عمره ويخافه الجميع، عبد ربه له أخ يُدعى "عطوة"، وذات يوم يكتشف “عبد ربه” أن أحد رجاله الثلاثة المقربين يخونه، وهنا يظهر عزت السويركى، وعندما يلتقي بصباح الجياش نعود إلى ماضٍ ملىء بالأحداث.

أبطال مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

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