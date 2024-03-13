مسلسل صيد العقارب الحلقة 3 .. هل سيكتشف رياض الخولي خيانة سيمون له؟

مسلسلات رمضان 2024..

انتهت الحلقة الثانية من مسلسل "صيد العقارب"، للفنانة غادة عبدالرازق، بخيانة سيمون "سماسم" لزوجها الفنان رياض الخولي الذي يجسد شخصية إسماعيل الغول، وهو الأمر الذي أثار الدهشة والتساؤل، خاصًة أنه في الوقت ذاته، أثار محمود عبد المغني الشكوك حوّله بمحاولته الحديث مع امرأة غير زوجته.

وسيتضح من خلال الحلقة الثالثة من مسلسل "صيد العقارب"، هل سيكتشف زوج سماسم أمر خيانتها، أم لا، وهو الأمر الذي سيتسبب في قتل عائلة الغول لـ "علي" نجل الفنان أحمد ماهر ووالد الفنانة غادة عبدالرازق، والتي تلعب دور عايدة ضمن أحداث مسلسل صيد العقارب.

أحداث مسلسل صيد العقارب

وانتهت أحداث مسلسل صيد العقارب مساء أمس من الحلقة الثانية منه، بحديث الفنان أحمد ماهر مع نجلته عايدة، وإخبارها بشكل حاسم رفضه لعملها في العقارب، وهو البيزنس الخاص بها، والذي تسبب في دخولها أحد المستشفيات بسبب لدغة العقرب لها.

عايدة محرومة من الإنجاب

وتصاعدت الأحداث حتي اكتشف أمر عايدة وهو عدم قدرتها على الإنجاب، ومساعدة زوجها الذي يلعب دوره الفنان محمد علاء جاميكا، لها حتي تمكنت من إيجاد العقرب الأسود، وهو أندر الأنواع الموجودة في الصحراء، والذي ظلت تبحث عنه لمدة 3 سنوات، حتي تمكنت من إيجاده.

أبطال مسلسل صيد العقارب

يجدر الإشارة إلى أن أبطال مسلسل صيد العقارب الفنانة غادة عبد الرازق والتي تجسد شخصية الدكتورة عايدة، أحمد ماهر، سيمون، ميار الغيطي، رياض الخولي، محمد علاء، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.

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