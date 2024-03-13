الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

مسلسل كامل العدد+1| مواقف طريفة جمعت دينا الشربيني وشريف سلامة وأطفالهم

مسلسل كامل العدد
مسلسل كامل العدد +1 من بطولة دينا الشربيني

يعرض ضمن سباق دراما رمضان 2024، مسلسل كامل العدد +1 للفنانة دينا الشربيني.

وتدور أحداث المسلسل في إطار شيق وممتع، بين الأب شريف سلامة في دور أحمد مختار، والأم دينا الشربيني في دور ليلي، مع أطفالهم، وخلال أحداث المسلسل الأسري، نرصد مواقف طريفة جمعت بين أبطال المسلسل، لا يمكنك تفويتها.

دينا الشربيني لم تتذكر عيد ميلاد زوجها في مسلسل كامل العدد +1

دينا الشربيني لم تتذكر عيد ميلاد زوجها في مسلسل كامل العدد +1.. فماذا حدث؟

فزعت ليلي، لنسيانها عيد ميلاد زوجها أحمد مختار، فبدأ الحوار الطريف كالتالي:

-أنا اسفه انا مش عارفه ازاي نسيت عيد ميلادك؟

= يا ليلى خضتيني بعدين بتقولي ايه يا حبيبتي ما انا شايفك تعبانه مع العيال

-والنبي متزعل مني.. ويلا قوم البس هنروح نفطر سوا انا وانت وابننا عمر  

= طيب ماشي

-وبالليل هخرج انا وانت وانجي صحبتي وكريم

= كريم مين 

- بعدين هفهمك.. انتي كتكوته حلوه.. انتي بطبطوطة حلوة 

= خلاص يا ليلى "هقشط".... ده انتي أم في هزارك جدا

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مواعيد عرض مسلسل كامل العدد لـ"دينا الشربيني" الحلقة 3 والقنوات الناقلة

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صدقي صخر: انتظروا مفاجآت مسلسل كامل العدد +1 في الحلقات القادمة

ما أسباب غضب أحمد مختار من ليلى في مسلسل كامل العدد +1؟

ما أسباب غضب أحمد مختار من ليلى في مسلسل كامل العدد +1؟

انزعج أحمد مختار من رائحة غريبة بالمنزل، فردت عله زوجته ليلي قائلة:

-هو أنا ريحتي وحشة يا أحمد؟

= لأ ده ريحة قشط قشط

-ما هو قشط ابنك هو انا جايباه من الشارع!

سعادة دينا الشربيني بعد قبول ابنها في النادي الأهلي

سعادة دينا الشربيني بعد قبول ابنها في النادي الأهلي

توجهت الأم ليلي لكابتن في النادي الأهلي قائلة:

- يا كابتن لو سمحت انا من حقي اعرف ابني طلعتوه ليه.. انا ابني رقـص الفرقة كلها وجاب جون ناقص يعمل اي يطير !.. ولاهي بالواسطة لا منا عرفت انها بالواسطة

= هو ده شريف ابن حضرتك؟

- ايوة

= مبروك اصلا شريف معانا في الفرقة

- لا والله.. طب احلف انا متأكدة ان النادي الأهلي ده مفيهوش وسايط والله عظيم كتر خيركم أعظم نادي  في الكون

اعتذار غريب لأبناء ليلى التوأم.. فماذا قالوا؟

اعتذار غريب لأبناء ليلى التوأم.. فماذا قالوا؟

-ماما احنا أسف

= إيه ده؟

-احنا أسفين عشان حطينا الشط لزميلنا في الساندوتش

=يا مانت كريم يارب أنا تربيتي جابت نتيجة

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 3

يعرض مسلسل كامل العدد من بطولة النجمة دينا الشربيني وشريف سلامة، على قنوات ON drama، وON.

وعن موعد الحلقة 3 من مسلسل كامل العدد +1، يُعرض المسلسل على قناة ON  drama في تمام الساعة 6:05 مساءً، كما يُعرض على قناة ON في تمام الساعة 7:30 مساء.

وذلك بالتزامن مع عرض المسلسل يوميًا على منصة Watch it الرقمية.

مسلسلات رمضان 2024.. أبطال مسلسل كامل العدد +1 

يضم مسلسل كامل العدد + 1، مجموعة كبيرة من الفنانين والنجوم الأطفال والشباب، وهم: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام.

ومسلسل كامل العدد +1، من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا.

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مسلسلات رمضان 2024.. ملخص أحداث مسلسل كامل العدد لـ دينا الشربيني الحلقة 1

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