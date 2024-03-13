مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل كامل العدد لحلقة 3 وحلقات الإعادة

يشارك مجموعة كبيرة من الأطفال بمسلسل كامل العدد +1، من بطولة النجمة دينا الشربيني، مما جعله المسلسل المفضل لدي الكثير من الصغار في الأسر المصرية، في شهر رمضان 2024، ويتشوق الكثير من الأطفال والكبار، لمشاهدة الحلقة الثالثة للمسلسل في مارثون دراما رمضان على شاشات التلفزيون.

ولهذا نستعرض في السطور التالية، جميع مواعيد عرض مسلسل كامل العدد +1 للفنانة دينا الشربيني

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل كامل العدد +1

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 3

تدور أحداث مسلسل كامل العدد +1، في إطار اجتماعي كوميدي، ويتكون من 15 حلقة، ونقدم لكم مواعيد عرض الحلقة3 من مسلسل كامل العدد، وموعد عرض حلقات الإعادة:

يعرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 3 على قناة ON في تمام الساعة 7:30 مساء.

عرض الإعادة لـ حلقة 3 من مسلسل كامل العدد +1 على قناة ONفي تمام الساعة 8:15 صباحا.

يعرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 3 على قناة ON drama في تمام الساعة 6:05 دقائق.

تعرض حلقة الإعادة 3 من مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON drama الساعة 1:30 صباحا.

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل كامل العدد +1

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل كامل العدد +1

تدور أحداث مسلسل كامل العدد + 1، في إطار كوميدي عائلي، حيث يبدأ الموسم الجديد للمسلسل باستقبال الأسرة لمولود جديد يدعى "عمر"، من الزوجان ليلى تيمور (دينا الشربيني) وأحمد مختار (شريف سلامة).

ويستكمل المسلسل أحداث، من خلال مواجهة الزوجان، لعدد كبير من مشكلات الأبناء، مشكلات تتعلق بالمدرسة وهواياتهم وصحتهم النفسية، وحتي مشكلاتهم فيما بينهم، أما عن الحياة الزوجية لأحمد مختار وليلي، فقد يشوبها بعض الصعوبات بسبب تربية هذا العدد الكبير من الأطفال.

مسلسلات رمضان 2024.. أبطال مسلسل كامل العدد +1

مسلسلات رمضان 2024.. أبطال مسلسل كامل العدد +1

يجمع مسلسل كامل العدد + 1، عدد كبيرة من النجوم والنجمات منهم الأطفال والشباب، وهم: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام.

ومسلسل كامل العدد +1، من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا.

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