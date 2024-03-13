الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

منها حفلات الإنشاد الصوفي.. برنامج الفاعليات الثقافية لدار الأوبرا في رمضان

دار الأوبرا المصرية
دار الأوبرا المصرية

مع قدوم شهر رمضان المبارك، تبدأ الكثير من المؤسسات والأماكن الثقافية، في إقامة الفاعليات المتنوعة، والعروض المختلفة بمناسبة هذا الشهر الكريم، حيث حفلات الإنشاد الصوفي، وعروض التنورة التراثية وغيرها.

الفاعليات الثقافية بـ دار الأوبرا المصرية في شهر رمضان

ونستعرض في السطور التالية، أبرز الفاعليات الثقافية لـ دار الأوبرا المصرية في شهر رمضان المبارك، على مسارحها المختلفة.

تُنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، مجموعة من الحفلات الفنية لنخبة متميزة من نجوم الأوبرا، ونجوم الغناء العربي، والفرق الغنائية، على مدار شهر رمضان، حيث يضم برنامج العروض 22 أمسية فنية تشمل عروضًا موسيقية وغنائية متميزة ذات طابع روحاني وديني يسمو بالمشاعر والوجدان، بالإضافة إلي عروض لفرق فنية من الشباب، مع ليال لنجوم الموسيقي والغناء وسهرات للدول العربية والإسلامية،  إلى جانب استمرار فعاليات برنامج الموسم الفنى بالأوبرا.

موعد الليالي الرمضانية على المسرح المكشوف

كما تنطلق الليالي الرمضانية على المسرح المكشوف فى التاسعة والنصف مساء الخميس 21 مارس بفقرات فنية لفرقة التنورة التراثية، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، ويليها حفل المنشد وائل الفشني وفرقته، وتتوالى الفعاليات لتشمل حفلات لكل من: فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي، دينا الوديدي وفرقتها، سعد العود وفرقته، الشيخ ياسين التهامي وفرقته، نسمة عبد العزيز وفرقتها، كورال صوت العاصمة التابع لكلية التربية الموسيقية.

موعد الليالي الرمضانية على المسرح الكبير

كما يشهد المسرح الكبير حفلين لكل من: النجم مدحت صالح -بمصاحبة عازف البيانو والموزع الموسيقي، عمرو سليم وفرقته، بقيادة المايسترو أحمد عامر، وفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، ويحتضن المسرح الصغير 12 سهرة عربية وإسلامية، تُقام بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، والسفارات العاملة فى مصر، وتبدأ فى التاسعة مساءً، وتستعرض ملامح من التراث الموسيقي والغنائي للدول مع نماذج من العادات والتقاليد التي تميزها.

الفاعليات الثقافية دار الأوبرا المصرية رمضان المسرح المكشوف الليالي الرمضانية النجم مدحت صالح

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