الأربعاء 13 مارس 2024
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الثقافة

ملخص أحداث مسلسل كامل العدد الحلقة 2.. مفاجأة واعتذار بين "الشربيني" و"سلامة"

مسلسل كامل العدد
مسلسل كامل العدد +1 من بطولة دينا الشربيني

تجذب المسلسلات التي تتميز بأن أبطالها من الأطفال، الكثير من الصغار، وهو ما يسعى إليه مسلسل كامل العدد +1، من بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة، حيث يضم المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم الأطفال، والمراهقين.

ملخص أحداث مسلسل كامل العدد لـ دينا الشربيني الحلقة 2

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل كامل العدد +1، مفاجأة للدكتور أحمد مختار الذي يجسد شخصيته الفنان شريف سلامة، احتفالًا بعيد ميلاده، مما جعل أحمد يشعر بالسعادة الغامرة، حيث جهزت ملك المتدربة لديه في عيادته الخاصة، كل ما يلزم للاحتفال بعيد الميلاد.

كما قدم التهنئة له كل الممرضات والعاملين في عيادة الدكتور أحمد مختار، وقدمت له ملك هدية عبارة عن "ساعة"، مما أعرب شريف سلامة عن امتنانه لهم ولهذا اليوم الرائع.

 الاحتفال بعيد ميلاد شريف سلامة في مسلسل كامل العدد +1 

وعلى الجانب الآخر، لم تتذكر زوجته دينا الشربينى، عيد ميلاد زوجها أحمد مختار، فاعتذرت له قائلة في هلع شديد"أنا آسفة أنا مش عارفة إزاى نسيت عيد ميلادك يا حبيبى".

وشعر شريف سلامة بالخوف في بادئ الأمر، لكنه عندما علم أن الأمر يتعلق بعيد ميلاه، قال لها: "يا شيخة حرام عليكى خضتينى فى إيه يا ليلى ما أنا عارف يا حبيبتى إنك معذورة، وشايفك مفرومة مع العيال".

ملخص أحداث مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 2 لـ"دينا الشربيني" والقنوات الناقلة

صدقي صخر: انتظروا مفاجآت مسلسل كامل العدد +1 في الحلقات القادمة

مواعيد عرض مسلسل كامل العدد لـ"دينا الشربيني" الحلقة 3 والقنوات الناقلة

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 2.. لقطات رومانسية ورقص دينا الشربيني وشريف سلامة

أحداث مسلسل كامل العدد لـ دينا الشربيني في رمضان 2024

ورتب الثنائي الخروج ليلًا مع بعض أصدقائهم، وتعهدت ابنة الفنانة دينا الشربيني "فريدة"خلال الحلقة الثانية من مسلسل كامل العدد +1، أن تعتني بابن دينا الشربيني الرضيع عمر، ولكن فور خروج الأب والأم حدث ما لم تتوقعه فريده.

بكاء شديد للطفل، وصراخ دائم، فحاولت فريدة وأخواتها من تهدئة الطفل عمر، حتى ينام، ولكن لم ينجح أحد، وتبادل الأخوات في التقاط الطفل لتهدئته في غياب الأب والأم، ولكن فشل الجميع.

حتى اقترح أحدهم، محاولة الرقص مع الطفل على أغاني المهرجانات، ومن يد لـ يد رقص الأخوات مع أخيهم الرضيع، حتى نام الطفل عمر بين أيديهم من فرط التعب.

ويعد هذا أول اختبار للنجمة الصغيرة لينا صوفيا، في تحمل مسئولية أخيها الأصغر عمر، في عدم وجود الأب والأم.

النجمة الشابة لينا صوفيا تحاول تهدئة الطفل عمر

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 3

يعرض مسلسل كامل العدد من بطولة النجمة دينا الشربيني وشريف سلامة، على قنوات ON drama، وON .

وعن موعد الحلقة 3 من مسلسل كامل العدد +1، يُعرض المسلسل على قناة ON  drama في تمام الساعة 6:05 مساءً، كما يُعرض على قناة ON في تمام الساعة 7:30 مساء.

وذلك بالتزامن مع عرض المسلسل يوميًا على منصة Watch it الرقمية.

مسلسلات رمضان 2024.. أبطال مسلسل كامل العدد +1 

يضم مسلسل كامل العدد + 1، مجموعة كبيرة من الفنانين والنجوم الأطفال والشباب، وهم: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام.

ومسلسل كامل العدد +1، من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا.

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