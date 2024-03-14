مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 4 لـ"أحمد العوضي"

تصدر النجم أحمد العوضي ترند مواقع السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما عرضت الحلقة الثالثة من مسلسله الجديد “حق عرب” والذي يعرض على قناة أون في أيام شهر رمضان 2024 .

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 4

ويبحث الكثير من محبي المسلسل عن مواعيد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 4 وخاصة وأنه يعرض بشكل حصري على قنوات اون، حيث يعرض على قناة أون دراما أولا في التاسعة مساءً وبعدها يعرض على قناة أون الرئيسية في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل، فيما يعرض أيضًا على منصة واتش ات.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 3

وشهدت الحلقة الثالثة من مسلسل حق عرب للنجم أحمد العوضي الكثير من التفاصيل المليئة بالمفاجآت، حيث نشبت بين عربي وشقيقه مشادة واتهمه عربي بأنه قلل منه وأحرجه أمام عبدربه وطلب منه بألا يردد كلام والدته دون إثبات، وتواصلت الأحداث بطلب حنان التي تجسد شخصيتها "دينا فؤاد" من "عرب" أن تذهب لصديقتها ابنه الداية "عايدة فهمي" لكي تعطيها هاتفها المحمول عقب تصليحه، إلا أنه يرفض بسبب تأخر الوقت ويقرر أن يذهب هو ليعطيها الهاتف، ليجدها مقتولة .

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل حق عرب الحلقة الرابعة

يعرض مسلسل حق عرب الحلقة الرابعة بطولة أحمد العوضي على قناة اون و اون دراما بالاضافة الى منصة واتش ات.

قصة مسلسل حق عرب

تدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحمد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده.

أبطال مسلسل حق عرب

ويضم مسلسل حق عرب عدد كبير من الفنانين، وهم أحمد العوضي، كارولين عزمي، وفاء عامر، سلوي عثمان، دينا فؤاد، وفاء مكي، أحمد صيام، رياض الخولي، وهو من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان، وإنتاج شركة سينرجي، وتعرض منصة Watch it الحلقات تزامنًا مع عرضها على شاشة قناتي ON وON Drama.