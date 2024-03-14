الحلقة 3 من مسلسل حق عرب.. رباح يتوعد السويركى بعد فقدان عينه

مسلسلات رمضان 2024

استكملت الحلقة الثالثة من أحداث مسلسل "حق عرب" للنجم أحمد العوضي بقيام حنان "دينا فؤاد" ببيع عدد من الفساتين والملابس الخاصة بها لأحد المحلات في منطقة وسط البلد، حتى تصرف بطريقة حلال، وتعطي أموال مكسب الموبايل الذي قامت بسرقته لزوجة والدها، إلا أن القدر يقف أمام ذلك وتتعرض للسرقة، لتدخل في نوبة بكاء هستيري بسبب ذلك.

رباح يتوعد السويركي بسبب فقدان عينه

وتتواصل أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل حق عرب للنجم أحمد العوضي، بذهاب عرب السويركي إلى عبدربه ويعطيه الأموال الخاصة به والتي قام بأخذها خلال الحلقة الثانية من العمل بعدما تعارك مع منطقة كاملة واستطاع أن يهرب منهم، كما ظهر وليد فواز "رباح" وهو يتوعد للسويركي الذي كان السبب في فقدان عينه اليمنى منذ زمن بعيد.

مسلسل حق عرب

تستأنف الأحداث بمشهد فلاش باك لوفاء عامر وهي تتفق مع خادمتها والداية التي قامت بتوليدها وتوليد سلوى عثمان، أن تعطي للأخيرة ابنها وهو ولد حتى لا يقتله رياض الخولي والده، وتأتي بالابنة التي أنجبتها "عثمان".

قصة مسلسل حق عرب الحلقة الثالثة

تدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحمد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

أبطال مسلسل حق عرب الحلقة الثالثة

المسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

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