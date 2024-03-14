الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024

الحلقة 3 من مسلسل حق عرب.. رباح يتوعد السويركى بعد فقدان عينه

وليد فواز
وليد فواز

استكملت الحلقة الثالثة من أحداث مسلسل "حق عرب" للنجم أحمد العوضي بقيام حنان "دينا فؤاد" ببيع عدد من الفساتين والملابس الخاصة بها لأحد المحلات في منطقة وسط البلد، حتى تصرف بطريقة حلال، وتعطي أموال مكسب الموبايل الذي قامت بسرقته لزوجة والدها، إلا أن القدر يقف أمام ذلك وتتعرض للسرقة، لتدخل في نوبة بكاء هستيري بسبب ذلك.

txt

مسلسل "حق عرب" الحلقة 3| الخلاف يشتد بين "العوضي" ووالدته بسبب عمله

txt

أحمد عيد: أبحث عن النجاح بـ«شكل جديد» و«الحشاشين» خرج للنور بأفضل صورة ممكنة

txt

العوضي يكشف ردود أفعال مسلسل حق عرب عقب عرض أولى حلقاته

txt

مسلسلات رمضان 2024| ملخص الحلقة الثانية من مسلسل "حق عرب"

txt

"حق عرب".. أحمد العوضى: أقدم دراما شعبية تتناول حياة الناس البسيطة وتروى قصص الحارة المصرية

txt

أداء مبهر لـ أحمد عيد فى "الحشاشين".. كيف استقبلته السوشيال ميديا؟

txt

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل حق عرب لـ أحمد العوضي الحلقة 1

txt

مسلسلات رمضان 2024.. أون تروج لمشهد رومانسي بين حنان والسويركي في "حق عرب"

txt

مسلسلات رمضان 2024.. ما الجديد الذي يقدمه أحمد العوضي في مسلسل حق عرب؟

txt

مسلسلات رمضان 2024.. لزمات وكوميديا وأكشن أحمد العوضي في أولى حلقات حق عرب

رباح يتوعد السويركي بسبب فقدان عينه

وتتواصل أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل حق عرب للنجم أحمد العوضي، بذهاب عرب السويركي إلى عبدربه ويعطيه الأموال الخاصة به والتي قام بأخذها خلال الحلقة الثانية من العمل بعدما تعارك مع منطقة كاملة واستطاع أن يهرب منهم، كما ظهر وليد فواز "رباح" وهو يتوعد للسويركي الذي كان السبب في فقدان عينه اليمنى منذ زمن بعيد.

مسلسل حق عرب

تستأنف الأحداث بمشهد فلاش باك لوفاء عامر وهي تتفق مع خادمتها والداية التي قامت بتوليدها وتوليد سلوى عثمان، أن تعطي للأخيرة ابنها وهو ولد حتى لا يقتله رياض الخولي والده، وتأتي بالابنة التي أنجبتها "عثمان". 

 

قصة مسلسل حق عرب الحلقة الثالثة

تدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحمد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

أبطال مسلسل حق عرب الحلقة الثالثة

المسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

اقرأ أيضًا:

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 3| كوميديا إيمان السيد وخالد النبوي بالفرنسية (فيديو)

مسلسل بابا جه الحلقة 3.. استدعاء عمر عبدالجواد وأكرم حسني لقسم الشرطة

مسلسل حق عرب حق عرب موعد عرض حق عرب موعد عرض مسلسل حق عرب موعد اعادة مسلسل حق عرب قصة مسلسل حق عرب أبطال مسلسل حق عرب موعد عرض مسلسل احمد العوضي مسلسل أحمد العوضي أحمد العوضي قنوات عرض حق عرب قنوات عرض مسلسل حق عرب موعد مسلسل حق عرب الحلقة الاولي من حق عرب حق عرب الحلقة الاولي حق عرب الحلقة 1 الحلقة 1 من مسلسل حق عرب الحلقة الاولي من مسلسل حق عرب مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان

مواد متعلقة

أحمد عيد: أبحث عن النجاح بـ«شكل جديد» و«الحشاشين» خرج للنور بأفضل صورة ممكنة

العوضي يكشف ردود أفعال مسلسل حق عرب عقب عرض أولى حلقاته

مسلسلات رمضان 2024| ملخص الحلقة الثانية من مسلسل "حق عرب"

"حق عرب".. أحمد العوضى: أقدم دراما شعبية تتناول حياة الناس البسيطة وتروى قصص الحارة المصرية

أداء مبهر لـ أحمد عيد فى "الحشاشين".. كيف استقبلته السوشيال ميديا؟

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل حق عرب لـ أحمد العوضي الحلقة 1

مسلسلات رمضان 2024.. أون تروج لمشهد رومانسي بين حنان والسويركي في "حق عرب"

مسلسلات رمضان 2024.. ما الجديد الذي يقدمه أحمد العوضي في مسلسل حق عرب؟

الأكثر قراءة

الطبيب المعالج يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ أحمد رفعت

"الدستور" يكشف سبب نقل بطولة الإمارات إلى مصر

مسلسل الحشاشين الحلقة 3.. حلقة ملحمية بها أسرار وخبايا عن الدعوة النزارية

"الهجرة" تتقدم بالعزاء فى شهداء دير القديس مار مرقس والأنبا صموئيل

بمشاركة منتخب مصر.. "المتحدة للرياضة" تنجح في استضافة الكأس الودية الرباعية

مصدر بـ«التعليم»: تحديد أجزاء من المناهج للاطلاع بعد تبكير موعد الامتحانات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

جمال-أسعد

التجويع وميناء غزة

وائل لطفي

المتطرفون يخافون الفن

ماجد حبته

مليار كيلو سكر

محمد المعتصم

سر الهجوم المدفوع مقدمًا على «الحشاشين»

محمد العسيري

الحشاشين و«المعلم».. الكتاب يبان من عنوانه

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع «1»

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن: لا يمكن السماح لنتنياهو بمواصلة زعزعة أمن المنطقة

للمرة الأولى.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف مدينة صور اللبنانية

لبنان يتقدم بشكوى أمام مجلس الأمن ضد إسرائيل