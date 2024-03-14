الخميس 14 مارس 2024
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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 3| كوميديا إيمان السيد وخالد النبوي بالفرنسية (فيديو)

إيمان السيد فى إمبراطورية
إيمان السيد فى إمبراطورية ميم

شهدت أحداث الحلقة 3 من مسلسل إمبراطوية ميم بطولة النجم خالد النبوي، والذي يعرض حصريا على شاشة dmc وعلى منصة WATCH IT الرقمية، أحداثا متسارعة حيث ذهب مختار أبو المجد - خالد النبوي، إلى المدرسة لمتابعة أخبار ابناؤه، وهناك تقابل مع ميس عبلة التى تجسدها الفنانة إيمان السيد، مدرسة المادة الفرنسية لأولاده.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 3

ومن ثم تحاول ميس عبلة - إيمان السيد، لفت انتباه مختار أبو المجد - خالد النبوي، بطريقة كوميدية من خلال التحدث معه باللغة الفرنسية على طريقتها الخاصة، وخلال الأحداث تجد كوميديا الموقف بين إيمان السيد وخالد النبوي، فى محاولة منه يجعلها تنطق اللغة بطريقة سليمة.

مسلسلات رمضان 2024

تفاصيل أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 3

كما شهدت الحلقة 3 من مسلسل إمبراطورية ميم، تصاعد فى الأحداث بشكل كبير، خاصة بعد المواجهة الحادة بين مختار أبو المجد - خالد النبوي، ونجله مروان - نور النبوي، الذي يرفض تنفيذ قرارات والده ويحاول أن يستقل بذاته طوال الوقت، ما يرفضه والده بشده.

مسلسلات رمضان 2024

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

 

مسلسل إمبراطورية ميم مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، وتدور أحداثه فى إطار إجتماعي تشويقي مليء بالمواقف الأسرية، ويضم 30 حلقة، حول الأب مختار أبو المجد، الذي يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة بعد وفاة زوجته بجانب عمله، ومع نمو الأولاد تزداد مشاكلهم، وتزداد معها أعباء والدهم في التربية، خاصةً مع وصول أغلبهم لسن المراهقة، فتتوتر العلاقة بينه وبينهم، ويرصد مسلسل إمبراطورية ميم العديد من المواقف الإنسانية التي تحدث داخل الأسرة المصرية.

مسلسلات رمضان 2024

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم رؤية درامية وسيناريو وحوار المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك، وانتاج شركة أروما ستوديوز لمالكها المنتج تامر مرتضى، ويشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين أمام خالد النبوي منهم محمد محمود عبدالعزيز، حلا شيحة، نشوى مصطفى، سلاف فواخرجي، إيمان السيد، نور النبوي، ليلى عز العرب، هاجر السراج، الهام صفي الدين، الطفلة منى أحمد زاهر، والطفل آدم وهدان، والطفل ريمون توفيق، والمسلسل من إخراج محمد سلامة.

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