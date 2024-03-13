الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

من بوابة الحلواني لـ إمبراطوربة ميم.. نشوى مصطفى تستعيد ذكرياتها مع خالد النبوي

نشوى مصطفى وخالد
نشوى مصطفى وخالد النبوي

استطاعت الفنانة نشوى مصطفى، أن تلفت أنظار الجمهور، من خلال دور مديحة الذي تقدمه ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم، بطولة النجم خالد النبوي، والذي يعرض حاليا ضمن مسلسلات رمضان 2024، ويذاع حصريا على مجموعة قنوات dmc ومنصة WATCH IT الرقمية.

من بوابة الحلوانى لـ إمبراطوربة ميم.. نشوى مصطفى تستعيد ذكريات تعاونها مع خالد النبوى 

كون الثنائي مديحة - نشوى مصطفى ومختار أبو المجد - خالد النبوي، ثنائي مميز خلال أحداث أولى حلقات مسلسل إمبراطورية ميم، جعل الجمهور يسترجع ذكريات تعاونهم معا فى أحداث المسلسل الشهير نحن لا نزرع الشوك الذي تم عرضه عام 1998 وحقق نجاحا كبيرا.

ما جعل الفنانة نشوى مصطفى، تقوم بنشر مجموعة صور من الأعمال التى شاركت خلالها أمام خالد النبوي، أحدها من مسلسل بوابة الحلوانى الذي حقق نجاحا كبيرا حين عرضه عام 1992، وبات من أبرز علامات الدراما المصرية، وأخرى من كواليس مسلسل نحن لا نزرع الشوك، بالإضافة إلى صورة من كواليس مسلسل إمبراطورية ميم، وعلقت نشوى على الصور قائلة: "ورجعنا بالزمن اكتر من بوابة الحلوانى وعلى فكرة قبلها سنة 1991 كان فيه مسرحية البحر بيضحك ليه، من 33 سنة كبرنا بقى ولا لأ".

من بوابة الحلوانى لـ إمبراطوربة ميم.. نشوى مصطفى تستعيد ذكريات تعاونها مع خالد النبوى 
من بوابة الحلوانى لـ إمبراطوربة ميم.. نشوى مصطفى تستعيد ذكريات تعاونها مع خالد النبوى 

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم، يوميا على شبكة قنوات دي أم سي، بالتزامن مع عرضها حصريا على منصة واتش ات الرقمية.

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أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

تدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم، فى إطار اجتماعي تشويقي وهو مأخوذ عن الرواية الأصلية التى حملت اسم "إمبراطورية ميم" كان بطلها رجلا، والراوية كانت فى 15 صفحة كتبها إحسان عبدالقدوس عن أب يتمرد أولاده عليه ويرغبون فى عمل انتخابات واختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب ويفاجأ أنهم اختاروه حاكمًا للبيت، دليل على حبهم له، وتم تقديم فيلم يحمل نفس الاسم، وقامت ببطولته الفنانة فاتن حمامة عام 1972.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم 

مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي ومجموعة كبيرة من الفنانين منهم نشوى مصطفى، محمد محمود عبدالعزيز، محمود حافظ، ليلى عز العرب، حلا شيحة، نور النبوي، إلهام صفي الدين، هاجر السراج، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإنتاج شركة أروما، ومن إخراج محمد سلامة.

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