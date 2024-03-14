أحمد عيد يكشف لـ"الدستور" سر موافقته على المشاركة فى "الحشاشين"

كشف الفنان أحمد عيد عن الأسباب التي دفعته للموافقة على الاشتراك في مسلسل "الحشاشين"، الذي يعرض خلال شهر رمضان الجاري، عبر قناة "دي إم سي" ومنصة "واتش إت".

وقال "عيد"، في تصريحات لـ"الدستور": "نحاول طوال الوقت تقديم أعمال محترمة تليق بالجمهور المصري والعربي، ولدينا هذه الفترة تجارب جيدة ومميزة، من ضمنها بالتأكيد مسلسل (الحشاشين) الذي أشعر بحالة رضا كبيرة منذ الوهلة الأولى لترشيحي للاشتراك في العمل" .

وأضاف أن "المسلسل يضم الكثير من العناصر الجيدة التي تجعل أي فنان يطمئن للاشتراك فيه، فهناك شركة إنتاج كبيرة تستطيع أن تقدم قصة العمل بأفضل شكل يليق به وبالمشاركين فيه، كذلك وجود المخرج بيتر ميمي والمؤلف عبدالرحيم كمال، بالإضافة إلى وجود نجم كبير بحجم كريم عبدالعزيز".

وتابع: "كل تلك العناصر التي سبق ذكرها، تجعلك ترتاح نفسيًا وتوافق بنسبة تصل إلى أكثر من 60% على التواجد في العمل، وباقي النسبة تذهب إلى السيناريو نفسه وتفاصيله، فالعمل ضخم بكل ما تحمل الكلمة من معنى، ووجود كل هذه العناصر تجعلك متأكدًا أن السيناريو سيكون جيدًا، والعمل ككل سيكون ممتازًا للغاية وستتم صناعته على أفضل شكل ممكن".

وواصل: "لذا فالممثل إذا حالفه الحظ في العمل مع كل هذه العناصر فرصة نجاحه تصبح أكبر، فأنا لدى يقين داخلي أنه إذا كان الممثل مبدعًا ولديه أعظم تفاصيل التمثيل، لن ينجح إذا لم تتوافر هذه العناصر معه من إخراج وتأليف وإنتاج، وأنا سعيد للغاية للمشاركة في هذا العمل".



ويضم مسلسل الحشاشين عددًا كبيرًا من النجوم أبرزهم كريم عبدالعزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبوباشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف.