الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. أحمد العوضي يكشف أسباب تقديمه مسلسل حق عرب

حق عرب
حق عرب

كشف الفنان أحمد العوضي الأسباب الرئيسية التي جعتله يقوم باختيار مسلسل “حق عرب” ليظهر من خلاله في شهر رمضان الجاري 2024.

كواليس تعاقد أحمد العوضي على مسلسل حق عرب

txt

مسلسلات رمضان 2024.. أحمد العوضى يتهم بجريمة قتل بالحلقة الثالثة من "حق عرب"

txt

الحلقة 3 من مسلسل حق عرب.. رباح يتوعد السويركى بعد فقدان عينه

txt

مسلسل حق عرب الحلقة 3| عرب السويركي يرفض خيانة عبدربه.. ورباح يتسبب في المشاكل

txt

مسلسلات رمضان 2024| أحمد العوضي يتصدر "ترند إكس" بعد عرض مسلسل حق عرب

txt

مسلسل "حق عرب" الحلقة 3| الخلاف يشتد بين "العوضي" ووالدته بسبب عمله

txt

أحمد عيد: أبحث عن النجاح بـ«شكل جديد» و«الحشاشين» خرج للنور بأفضل صورة ممكنة

txt

العوضي يكشف ردود أفعال مسلسل حق عرب عقب عرض أولى حلقاته

txt

مسلسلات رمضان 2024| ملخص الحلقة الثانية من مسلسل "حق عرب"

txt

"حق عرب".. أحمد العوضى: أقدم دراما شعبية تتناول حياة الناس البسيطة وتروى قصص الحارة المصرية

txt

أداء مبهر لـ أحمد عيد فى "الحشاشين".. كيف استقبلته السوشيال ميديا؟

وعن كواليس التعاقد على العمل تحدث العوضي لـ"الدستور" قائلًا :"عندما تحدث معي مؤلف العمل محمود حمدان والمخرج إسماعيل فاروق حول قصة مسلسل حق عرب، انتباني شعور جيد للغاية حول القصة التي كتبت بطريقة عبقرية وبها الكثير من الملامح الإنسانية الحقيقية التي تعبر عن الشارع بطريقة مميزة".

أحمد العوضي يشكر مؤلف حق عرب 

وتابع :"قصة العمل جعلتني أوافق بشكل ملىء بالسعادة على تقديم هذا العمل، الذي أراه واحد من أهم الأعمال التي تتحدث عن الناس وقصص الحارة الشعبية المصرية بشكل سيشعر بها المتفرج منذ الحلقات الأولى التي أوعدهم انها ستكون قوية ومليئة بالتفاصيل المهمة التي يبنى عليها أحداث المسلسل الجديد" .

مسلسلات رمضان 2024.. ملخص أحداث ومواعيد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 4

الحلقة الثالثة من حق عرب.. شقيق عربى يتهم عبدربه بقتل والده وتنتهى الحلقة بمشادة بينهما

مشادة بين وفاء عامر وأشقائها فى الحلقة الثالثة من مسلسل "حق عرب"

العوضى يأخذ حقيبة أموال مقابل رأس عبدربه.. أهم أحداث الحلقة الثالثة من "حق عرب"

أحمد العوضي يكشف أسباب موافقته على حق عرب 

واستكمل حديثه قائلًأ :"المهم أن سيناريو مسلسل حق عرب كان يشكل قصة رأيت أنها ستجذب الجمهور لما فيها من إثارة وتشويق وبعض الغموض الذي يجعل المتابع للعمل متشوق لمعرفة ماذا ستحمل الحلقات المقبلة، وبعدها اتفقنا على بعض النقاط التي سيتناولها العمل وبعض التفاصيل الخاصة بالشخصية التي اقدمها والتي تحمل اسم "عرب السويركي".

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث مسلسل حق عرب في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

مسلسل حق عرب حق عرب موعد عرض حق عرب موعد عرض مسلسل حق عرب موعد اعادة مسلسل حق عرب قصة مسلسل حق عرب أبطال مسلسل حق عرب موعد عرض مسلسل احمد العوضي مسلسل أحمد العوضي أحمد العوضي قنوات عرض حق عرب قنوات عرض مسلسل حق عرب موعد مسلسل حق عرب الحلقة الاولي من حق عرب حق عرب الحلقة الاولي حق عرب الحلقة 1 الحلقة 1 من مسلسل حق عرب الحلقة الاولي من مسلسل حق عرب مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024.. أحمد العوضى يتهم بجريمة قتل بالحلقة الثالثة من "حق عرب"

الحلقة 3 من مسلسل حق عرب.. رباح يتوعد السويركى بعد فقدان عينه

مسلسل حق عرب الحلقة 3| عرب السويركي يرفض خيانة عبدربه.. ورباح يتسبب في المشاكل

مسلسلات رمضان 2024| أحمد العوضي يتصدر "ترند إكس" بعد عرض مسلسل حق عرب

مسلسل "حق عرب" الحلقة 3| الخلاف يشتد بين "العوضي" ووالدته بسبب عمله

أحمد عيد: أبحث عن النجاح بـ«شكل جديد» و«الحشاشين» خرج للنور بأفضل صورة ممكنة

العوضي يكشف ردود أفعال مسلسل حق عرب عقب عرض أولى حلقاته

مسلسلات رمضان 2024| ملخص الحلقة الثانية من مسلسل "حق عرب"

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يصدّق على تعديل فى قانون "جوازات السفر"

الصور الأولى لحريق برج "رنين" فى حلوان

بعد تصديق الرئيس.. تفاصيل تعديلات قانون "جوازات السفر"

القبض على مالك شركة بـ300 كيلو تبغ فى الجمالية

الأهلى يصعّد ضد محمود البنا: نريد تفريغ حديث غرفة VAR

خطأ استراتيجى.. سلوك بنيامين نتنياهو يضع الرئيس الأمريكى فى ورطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

جمال-أسعد

التجويع وميناء غزة

وائل لطفي

المتطرفون يخافون الفن

ماجد حبته

مليار كيلو سكر

محمد المعتصم

سر الهجوم المدفوع مقدمًا على «الحشاشين»

محمد العسيري

الحشاشين و«المعلم».. الكتاب يبان من عنوانه

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع «1»

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعترف بقصف منشأة تابعة للأمم المتحدة جنوب غزة

لليوم الـ160.. جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعية فى غزة

الأردن: لا يمكن السماح لنتنياهو بمواصلة زعزعة أمن المنطقة