مسلسلات رمضان 2024.. أحمد العوضي يكشف أسباب تقديمه مسلسل حق عرب

كشف الفنان أحمد العوضي الأسباب الرئيسية التي جعتله يقوم باختيار مسلسل “حق عرب” ليظهر من خلاله في شهر رمضان الجاري 2024.

كواليس تعاقد أحمد العوضي على مسلسل حق عرب

وعن كواليس التعاقد على العمل تحدث العوضي لـ"الدستور" قائلًا :"عندما تحدث معي مؤلف العمل محمود حمدان والمخرج إسماعيل فاروق حول قصة مسلسل حق عرب، انتباني شعور جيد للغاية حول القصة التي كتبت بطريقة عبقرية وبها الكثير من الملامح الإنسانية الحقيقية التي تعبر عن الشارع بطريقة مميزة".

أحمد العوضي يشكر مؤلف حق عرب

وتابع :"قصة العمل جعلتني أوافق بشكل ملىء بالسعادة على تقديم هذا العمل، الذي أراه واحد من أهم الأعمال التي تتحدث عن الناس وقصص الحارة الشعبية المصرية بشكل سيشعر بها المتفرج منذ الحلقات الأولى التي أوعدهم انها ستكون قوية ومليئة بالتفاصيل المهمة التي يبنى عليها أحداث المسلسل الجديد" .

أحمد العوضي يكشف أسباب موافقته على حق عرب

واستكمل حديثه قائلًأ :"المهم أن سيناريو مسلسل حق عرب كان يشكل قصة رأيت أنها ستجذب الجمهور لما فيها من إثارة وتشويق وبعض الغموض الذي يجعل المتابع للعمل متشوق لمعرفة ماذا ستحمل الحلقات المقبلة، وبعدها اتفقنا على بعض النقاط التي سيتناولها العمل وبعض التفاصيل الخاصة بالشخصية التي اقدمها والتي تحمل اسم "عرب السويركي".

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث مسلسل حق عرب في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.