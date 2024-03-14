مشادة بين وفاء عامر وأشقائها فى الحلقة الثالثة من مسلسل "حق عرب"

دار حوار ساخن بين وفاء عامر “ صباح” وأشقائها أبناء الجياشين أصحاب محلات الخشب، بالحلقة الثالثة من مسلسل “حق عرب،” وقاموا باتهام زوجها “عبدربه” بتأجير بلطجية لسرقة أخشابهم.



ودخل “عبدربه” ونصح عربي السويركي، بمساومتهم علي إعطائهم الخشب واخذ منه نسبة ٨٠ ٪من سعره، و٢٠ ٪ من تدوير وبيع الخشب.



وانطلقت الحلقة الثالثة من مسلسل حق عرب للفنان أحمد العوضي في الثانية عشر بمنتصف الليل علي قناة "on".

وانتهت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل “حق عرب”، بعرض صعب أمام عرب السويركي من أحد الأشخاص بمبلغ هائل مقابل قتل عبدربه (رياض الخولي).

ويعرض مسلسل “حق عرب” بطولة النجم أحمد العوضي، على قناة ON، فى الثانية عشر من منتصف الليل، والتاسعة مساءً على قناة أون دراما.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

تدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.