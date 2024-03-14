مسلسلات رمضان 2024.. ملخص أحداث ومواعيد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 4

تعرض الحلقة الرابعة من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، في تمام الساعة التاسعة على قناة أون دراما، والثانية عشر منتصف الليل على قناة أون، وعلى منصة واتش إت.

أحداث الحلقة الثالثة لمسلسل حق عرب

واستحضرت الحلقة الثالثة لمسلسل حق عرب، بداية تعرف عبد ربه (رياض الخولي)، بعرب السويركي، وذلك عندما كان عبد ربه يفكر في طريقة لإخراج قطع آثار من منطقة المغربلين والتي يحاوطها البوليس من كل ناحية، ليظهر له عرب السويركي وهو طفل ويعرض عليه أن يقوم بهذه المهمة مقابل ألف جنيه، ليوافق عبد ربه وينجح في مهمته ليعجب به عبد ربه ومن ثم يصبح من صبيانه.

وبدأت أحداث الحلقة الثالثة لمسلسل حق عرب بقبول عرب السويركي (أحمد العوضي)، العرض المادي مقابل قتل عبد ربه، ولكنه ذهب بالمبلغ الكبير لرياض الخولي (عبد ربه) ليحكي له ما حدث، ليرد الأخير باقتنا ويقين بأن عرب لن يخونه أو يقتله وأن ثقته فيه ليس لها حدود.

تفاصيل أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 3

وانقلبت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 3 الثالثة رأسًا على عقب بتفجير مفاجأة من الداية لصباح (وفاء عامر) بأن عرب السويركي هو ابن عبد ربه وأن إنغام هي ابنة جلال السويركي.

وكشفت أحداث الحلقة عن أن هذه الخدعة قامت بها وفاء عامر من أجل أن تتخلص من ولدها الذكر قبل أن يقتله عبد ربه بعدما أفضى إليه شيخ العرافين بأنه سينجب ذكرًا وسيقتله عندما يكبر.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل حق عرب الحلقة الرابعة

ويعرض مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، على قناة ON، فى تمام الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، والساعة التاسعة مساءً على قناة أون دراما.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث مسلسل حق عرب في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة، بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث، حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي"، ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.