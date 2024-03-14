الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024.. ملخص أحداث ومواعيد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 4

أحمد العوضي في مسلسل
أحمد العوضي في مسلسل حق عرب

تعرض الحلقة الرابعة من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، في تمام الساعة التاسعة على قناة أون دراما، والثانية عشر منتصف الليل على قناة أون، وعلى منصة واتش إت.

أحداث الحلقة الثالثة لمسلسل حق عرب

واستحضرت الحلقة الثالثة لمسلسل حق عرب، بداية تعرف عبد ربه (رياض الخولي)، بعرب السويركي، وذلك عندما كان عبد ربه يفكر في طريقة لإخراج قطع آثار من منطقة المغربلين والتي يحاوطها البوليس من كل ناحية، ليظهر له عرب السويركي وهو طفل ويعرض عليه أن يقوم بهذه المهمة مقابل ألف جنيه، ليوافق عبد ربه وينجح في مهمته ليعجب به عبد ربه ومن ثم يصبح من صبيانه.

وبدأت  أحداث الحلقة الثالثة لمسلسل حق عرب بقبول عرب السويركي (أحمد العوضي)، العرض المادي مقابل قتل عبد ربه، ولكنه ذهب بالمبلغ الكبير لرياض الخولي (عبد ربه) ليحكي له ما حدث، ليرد الأخير باقتنا ويقين بأن عرب لن يخونه أو يقتله وأن ثقته فيه ليس لها حدود.

تفاصيل أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 3

وانقلبت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 3 الثالثة رأسًا على عقب بتفجير مفاجأة من الداية لصباح (وفاء عامر) بأن عرب السويركي هو ابن عبد ربه وأن إنغام هي ابنة جلال السويركي.

وكشفت أحداث الحلقة عن أن هذه الخدعة قامت بها وفاء عامر من أجل أن تتخلص من ولدها الذكر قبل أن يقتله عبد ربه بعدما أفضى إليه شيخ العرافين بأنه سينجب ذكرًا وسيقتله عندما يكبر.

الحلقة الثالثة من حق عرب.. شقيق عربى يتهم عبدربه بقتل والده وتنتهى الحلقة بمشادة بينهما

مشادة بين وفاء عامر وأشقائها فى الحلقة الثالثة من مسلسل "حق عرب"

العوضى يأخذ حقيبة أموال مقابل رأس عبدربه.. أهم أحداث الحلقة الثالثة من "حق عرب"

عرب السويركى يقبل عرض قتل عبدربه.. أحداث الحلقة 3 من مسلسل "حق عرب"

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل حق عرب الحلقة الرابعة

ويعرض مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، على قناة ON، فى تمام الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، والساعة التاسعة مساءً على قناة أون دراما.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث مسلسل حق عرب في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة، بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث، حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي"، ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

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