العوضى يأخذ حقيبة أموال مقابل رأس عبد ربه.. أهم أحداث الحلقة الثالثة من "حق عرب"

ظهر أحمد العوضي في بداية الحلقة الثالثة بمسلسل حق عرب المذاع على قناة on وهو يتسلم حقيبة أموال من أحد الأشخاص استقل معه السيارة مقابل قتل رياض الخولي “عبدربه”.

وظل العوضي وهو يفكر في الحديث الذي دار بينه وبين هذا الشخص حول قتل عبد ربه.

وانطلقت، الآن الحلقة الثالثة من مسلسل حق عرب للفنان أحمد العوضي في الثانية عشر بمنتصف الليل على قناة on.

أحداث مسلسل حق عرب

وانتهت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل حق عرب بعرض صعب أمام عرب السويركي من أحد الأشخاص بمبلغ هائل مقابل قتل عبد ربه (رياض الخولي).

ويعرض مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، على قناة ON، فى الثانية عشر من منتصف الليل، والتاسعة مساءً على قناة أون دراما.

ابطال مسلسل حق عرب

والمسلسل بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

تدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.