الحلقة الثالثة من حق عرب.. شقيق عربى يتهم عبدربه بقتل والده وتنتهى الحلقة بمشادة بينهما

ظهر الفنان محمد أحمد ماهر “علي شقيق عربي“ في الحلقة الثالثة بمسلسل حق عرب المذاع على قناة on، وهو يرفض مصافحة رياض الخولي عبدربه، واتهمه بالتسبب في قتل والده.

ونشبت بين عربي وشقيقه مشادة واتهمه عربي بأنه قلل منه وأحرجه أمام عبدربه وطلب منه بألا يردد كلام والدته دون إثبات.

وانتهت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل حق عرب بعرض صعب أمام عرب السويركي من أحد الأشخاص بمبلغ هائل مقابل قتل عبدربه (رياض الخولي).

ويعرض مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، على قناة ON، فى الثانية عشرة من منتصف الليل، والتاسعة مساءً على قناة أون دراما.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

تدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.