حسين روماني: الدراما المصرية تبهرنا كعرب وننتظر كسوريين متابعة "بدون سابق إنذار"

قال الصحفي والناقد السوري حسين روماني، ان دائماً ما تدهشنا الدراما المصرية، وتتركنا في حالة انبهار، ربما تميل أحياناً للركود أو التنميط والتكرار لكنها دائماً تعود إلى التفوق على نفسها بالقصة والفرضية، عدا عن حبك الشخصيات ووضعها بعناية على خط الحدث، كل ذلك بأمانة قامات من النجوم والمخرجين حفرت في ذاكرتنا مكانها الجميل" .

جمعنا الخردة مع عبد الغفور البرعي وحبسنا أنفاسنا مع رأفت الهجان

وأضاف الناقد الفني السوري في تصريحات لـ"الدستور"، قائلًأ :"من منا لم يجمع الخردة مع "عبد الغفور البرعي" وجلس بجانبه ليستمع إلى دروس "المعلم سردينة"، وحبس أنفاسه مع كل خطوة لرأفت الهجان، وضحك مع "الكبير أوي"، ثم بكى على نهاية "تحت الوصاية"، وغيرها من الأعمال التي لاقت طريقها إلى عيون المشاهد، وتركته مع محاكاة وتفكير وتذكر، بقضاياها المتنوعة وطرحها للعديد من الأعمال التي لامست الشارع العربي، وننتظر هذا الموسم ككل المواسم جرعة دسمة ومتنوعة".

في موسم رمضان 2024 نرى بأن العائلة لها نصيب

وتابع :"في موسم رمضان 2024 نرى بأن العائلة لها نصيب في "عتبات البهجة" الذي يعيد القدير يحيى الفخراني إلى الشاشة بعد غياب، أيضاً "صيد العقارب" الذي يغوص في أعماق الصعيد وتركيبته العائلية.

وتداعب الفانتازيا عقولنا مع "الحشاشين" و"ألف ليلة وليلة"، ومع رحابة صدر هذه الدراما العريقة ننتظر تجربة الإعلامية السورية ألمى كفارنة في الكتابة مع مسلسل "بدون سابق إنذار" الذي تصدى لبطولته النجم آسر ياسين، وبشكل عام كالعادة أمامنا مائدة رمضانية مصرية دسمة" .