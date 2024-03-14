عدد خاص من "egypt today" يبرز دور "المتحدة" فى صناعة الدراما المصرية

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" العدد الخاص بمجلة egypt today عن دراما الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في شهر رمضان 2024.

وشمل العدد مقالات مهمة للغاية، من أبرزها المقال الافتتاحي لعمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن كيفية تحقيق الشركة معادلة النجاح في المساهمة في إعادة بناء سوق الدراما المصرية.

كما تضمنت المجلة مقالات للدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير صحيفة "الدستور"، وشريف سعيد، رئيس القطاع "الوثائقي" بالشركة، وعلا الشافعي، رئيس تحرير صحيفة وموقع "اليوم السابع"، وأيضا مصطفى عمار، رئيس تحرير صحيفة "الوطن"، ومحمود بسيوني، رئيس تحرير موقع "مبتدا".

وتضمن العدد الكثير من الموضوعات عن أبرز الأعمال التي تقدمها الشركة المتحدة على شاشتها، والتي منها مسلسل "الحشاشين" الذي حاز على إعجاب وإبهار المشاهدين على مستوى أنحاء العالم، بجانب مسلسل "عتبات البهجة" للفنان الكبير الدكتور يحيى الفخراني، إضافة لـ"مسار إجباري" وغيرها من الأعمال الدرامية التي لاقت نجاحًا في العالم العربي من أولى الحلقات التي تم عرضها في شهر رمضان المبارك.