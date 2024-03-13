الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلى جنوبى غزة لـ5 شهداء

القصف الإسرائيلي
القصف الإسرائيلي

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية عن ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي الذي استهدف مقر توزيع مساعدات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" جنوبي قطاع غزة إلى 5 شهداء، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، قالت إيناس حمدان، القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الأحد، إننا نواصل تقديم خدماتنا واستجابتنا الإنسانية خلال شهري مارس وأبريل رغم تعليق تمويل الوكالة.

وأكدت أنه لا أدلة حتى الآن بشأن مشاركة موظفي الوكالة في أحداث 7 أكتوبر، مضيفة أنه بحسب التقارير وتصريحات الأمم المتحدة حتى اللحظة لدينا 90% من السكان يعانون بمستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي، وأكثر من 15 طفلًا لقوا حتفهم بسبب المجاعة والجفاف وسوء التغذية الحاد، بالإضافة إلى أن ربع السكان يواجهون خطرًا حقيقيًا بسبب المجاعة ولا تزال كارثية على مستوى الأمن الغذائي.

وأوضحت القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا": إننا لا نستطيع إيصال قوافل المساعدات إلى شمال قطاع غزة جراء القصف المتواصل، ونثمن ونرحب بالجهود المبذولة لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الفلسطينيين في غزة.
 

أونروا الأونروا فلسطين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأمن الغذائي قطاع غزة

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