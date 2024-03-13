الخارجية اللبنانية تدعو المجتمع الدولى للضغط على إسرائيل لوقف تصعيدها

دعت وزارة الخارجية اللبنانية، المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف تصعيدها المتكرر على الحدود الجنوبية، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، اليوم الأربعاء.

وطالبت بإدانة أعضاء مجلس الأمن الاعتداءات الإسرائيلية ضد لبنان، فيما طالبت بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بالكامل من أجل الوصول إلى استقرار دائم وطمأنينة على حدود لبنان الجنوبية.

وفي وقت سابق أكدت وزارة الخارجية اللبنانية أنها ستتقدم بشكوى ضد إسرائيل في مجلس الأمن لاستهدافها المدنيين في محيط مدينة بعلبك شرقي لبنان.