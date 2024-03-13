القاهرة الإخبارية: آليات الاحتلال الإسرائيلى تطلق النار بكثافة شرق رفح جنوبى غزة

أكدت وسائل إعلام فلسطينية أن آليات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار بكثافة شرق رفح جنوبي قطاع غزة، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

واستشهد وأصيب عشرات المواطنين، بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم، في سلسلة غارات وقصف مدفعي إسرائيلي على قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان متواصل منذ 159 يومًا.

وعلى آخر الأحداث، ارتقى شهيدان وأصيب 4 أطفال جراء قصف الاحتلال منزلًا في حي الدرج شمال مدينة غزة، كما استشهد عدد من الفلسطينيين إثر قصف الاحتلال منزلًا في شارع صلاح الدين شرق حي الزيتون، وإصابة عدد من الفلسطينيين وفقدان آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في شارع الصحابة بمدينة غزة.