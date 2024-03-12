الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"الخارجية الروسية" تستدعى سفير سويسرا على خلفية "آلية مصادرة أصولها"

الخارجية الروسية
الخارجية الروسية

استدعت وزارة الخارجية الروسية، السفير السويسري لديها على خلفية إطلاق البرلمان السويسري آلية لمصادرة الأصول الروسية، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية.

وقبل أيام، صرح السفير الروسي لدى برن، سيرجي جارمونين، بأن مصادرة سويسرا للأصول الروسية المجمدة وتسليمها لأوكرانيا، تعتبر "سرقة" وستضر بسمعة سويسرا عالميًا.

يذكر أن مجلس الولايات السويسري صوت، الخميس، إلى جانب قرار استخدام أصول البنك المركزي الروسي المجمدة في البلاد بقيمة نحو 8.5 مليار دولار، لإعادة إعمار أوكرانيا.

الخارجية الروسية السفير السويسري في موسكو البرلمان السويسري مصادرة الأصول الروسية

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