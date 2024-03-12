الثلاثاء 12 مارس 2024
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القاهرة الإخبارية: العدوان الإسرائيلى متصاعد فى حق المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم فى غزة

بشير جبر
بشير جبر

علق بشير جبر، مراسل فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، عن شن الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 78 غارة جوية خلال الـ24 ساعة الماضية، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 80 فلسطينيًا.

وقال إن العدوان الإسرائيلي لا يزال يقتل في الفلسطينيين، حيث استشهد اثنين من الصيادين حاولا دخول البحر قرب مخيم المسيرات بالمنطقة الوسطي حينما قامت زوارق الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق الرصاص وإصابتهما بشكل مباشر، مما ارتقا على الفور، لافتًا إلى أن اعتداءات الزوارق الإسرائيلية لم تتوقف على طول الساحل الغربي لقطاع غزة حيث تقوم بإطلاق رصاصها وقذائفها باتجاه كل من يتحرك باتجاه سواحل قطاع غزة وبالطريق الساحلي، مما أثار حالة واسعة من الدمار في هذا الطريق.

وتابع، أن الطيران الحربي الإسرائيلي يواصل تحليقه المكثف في قطاع غزة ويقوم بشن الغارات على كافة محافظات القطاع بدءًا من الشمال وحتي الجنوب، حيث استهدفت عددًا كبيرًا من المنازل في رفح وبلدة دير البلح وفي مدينة غزة ومخيم الزيتون وغيرهم، مما أدى إلى تدمير المنازل بشكل كبير وكذلك في الطرقات والمربعات السكنية المحيطة وارتقاء عدد كبير من الشهداء والمصابين، مشيرًا إلى أن العدوان الإسرائيلي متصاعد في حق المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم في قطاع غزة.

العدوان الإسرائيلى الإحتلال الإسرائيلي فلسطين

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