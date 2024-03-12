الثلاثاء 12 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

رئيسة المفوضية الأوروبية تطالب بهدنة إنسانية فورية في غزة

أورسولا فون دير
أورسولا فون دير لاين،

طالبت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بهدنة إنسانية فورية في قطاع غزة.

وقالت في تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إن غزة تحتاج إلى هدنة إنسانية فورية، لافتة إلى أن وفاة أطفال في غزة بسبب المجاعة ونقص المساعدات غير مقبول.

 يجب توزيع المساعدات في غزة عبر الفرق الميدانية

وأكدت رئيس المفوضية الأوروبية، انه يجب توزيع المساعدات في غزة عبر الفرق الميدانية ومنها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وفي وقت سابق قالت، رئيسة المفوضية الأوروبية، إن الممر البحري للمساعدات الإنسانية من قبرص إلى غزة، سيفتح الأحد.

فيما قال ديفيد كاميرون وزير الخارجية البريطاني، إن لندن وشركاءها إلى جانب واشنطن سيفتحون ممرا بحريا لإيصال المساعدات لقطاع غزة.

ودعا وزير الخارجية البريطاني خلال تصريحات عرضتها "القاهرة الإخبارية"، إسرائيل للسماح بإدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة.

غزة المفوضية الاوروبية هدنة إنسانية فورية في قطاع غزة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا الاتحاد الأوروبي الحكومة الاسرائيلية إسرائيل

مواد متعلقة

إعلام فلسطينى: جيش الاحتلال ينشر قناصته فوق المبانى بجنين

فون دير لاين: الاتحاد الأوروبى سيوصى ببدء مفاوضات انضمام "البوسنة"

الصين تدعو لوقف قتل المدنيين فى غزة وتخفيف حدة المأساة

انطلاق أول سفينة مساعدات إنسانية من قبرص إلى غزة

اليوم.. تدريبات مشتركة بين روسيا والصين وإيران فى خليج عمان وبحر العرب

الجيش السودانى يحبط محاولة هروب لـ"الدعم السريع" بمحيط الملازمين والإذاعة بأم درمان

"القاهرة الإخبارية": قصف إسرائيلى لمواقع بقرية حولا جنوب لبنان وبجوار مرجعيون

قصف إسرائيلى عنيف يستهدف مدينة حمد شمال خان يونس بقطاع غزة

الأكثر قراءة

عاجل| تصل غزة بعد 3 أيام ولن يتسلمها الفلسطينيون.. مفاجآت حول سفينة المساعدات القبرصية

عاجل.. تفاصيل جلسة كولر الساخنة مع لاعبيه قبل مواجهة البنك وتشكيل الأهلى المتوقع

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

عاجل| كواليس الخلاف.. لماذا تخلى بايدن عن صديقه نتنياهو بعد 40 عامًا؟

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

مصرفيون يتوقعون تراجع جنيهان بأسعار الدولار خلال الأيام المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

صناعة البهجة.. «المتحدة» نموذجًا

وائل لطفي

انطباعات درامية مبكرة

محمود خليل

«سيدات» اليوم الأول من رمضان

ماجد حبته

يحرقون ويتاجرون بالمحرقة!

أحمد أبو المحاسن

«الكبير أوي».. كيف أعادت «المتحدة» الإبتسامة على وجوه المصريين في رمضان؟

د.أحمد الخميسى

الذاكرة تنتصر

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل| كواليس الخلاف.. لماذا تخلى بايدن عن صديقه نتنياهو بعد 40 عامًا؟

تفاصيل عمليات نقل المساعدات من قبرص إلى غزة عبر البحر

تقرير للاستخبارات الأمريكية: قدرة بنيامين نتنياهو على البقاء كزعيم أصبحت فى خطر