رئيسة المفوضية الأوروبية تطالب بهدنة إنسانية فورية في غزة

طالبت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بهدنة إنسانية فورية في قطاع غزة.

وقالت في تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إن غزة تحتاج إلى هدنة إنسانية فورية، لافتة إلى أن وفاة أطفال في غزة بسبب المجاعة ونقص المساعدات غير مقبول.

يجب توزيع المساعدات في غزة عبر الفرق الميدانية

وأكدت رئيس المفوضية الأوروبية، انه يجب توزيع المساعدات في غزة عبر الفرق الميدانية ومنها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وفي وقت سابق قالت، رئيسة المفوضية الأوروبية، إن الممر البحري للمساعدات الإنسانية من قبرص إلى غزة، سيفتح الأحد.

فيما قال ديفيد كاميرون وزير الخارجية البريطاني، إن لندن وشركاءها إلى جانب واشنطن سيفتحون ممرا بحريا لإيصال المساعدات لقطاع غزة.

ودعا وزير الخارجية البريطاني خلال تصريحات عرضتها "القاهرة الإخبارية"، إسرائيل للسماح بإدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة.