إعلام فلسطينى: جيش الاحتلال ينشر قناصته فوق المبانى بجنين

قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر قناصته فوق المباني في مخيم جنين ودوي انفجارات واشتباكات عنيفة بالمخيم، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

فيما شنت طائرات الاحتلال الحربية 3 غارات استهدفت منازل في حي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة، ما أدى إلى ارتقاء 10 شهداء، وإصابة نحو 20 فلسطينيًا.

وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق في حي الصبرة، والشيخ عجلين، وتل الهوا بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 3 فلسطينيين على الأقل، تم نقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي.

وارتقى 4 شهداء وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال منزلين في مخيم جباليا شمال القطاع، ترافق ذلك مع قصف مدفعي على منازل سكان المخيم.

ووسط القطاع، شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على دير البلح، ومخيم النصيرات، والبريج، والمغازي، ما أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين، ووقوع عدد من الجرحى.