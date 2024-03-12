الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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قصف إسرائيلى عنيف يستهدف مدينة حمد شمال خان يونس بقطاع غزة

قصف إسرائيلي
قصف إسرائيلي

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية نبأ عاجلًا يفيد بقصف إسرائيلي عنيف يستهدف مدينة حمد شمال خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقد استشهد وأصيب العشرات من المواطنين، فجر اليوم الثلاثاء، وذلك جراء القصف المكثف للطيران الحربي والقصف المدفعي الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، في اليوم الـ158 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 67 شهيدًا و106 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي، غير النهائية، إلى 31112 شهيدًا و72760 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي، على ما أفادت به وزارة الصحة، أمس الإثنين.

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