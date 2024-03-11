"القاهرة الإخبارية": صحيفة إسرائيلية تكشف عن استياء أمريكى من نتنياهو وحكومته بسبب غزة

تحدثت دانا أبو شمسية مراسل قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، عن تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بشأن استياء مسئولين أمريكيين من رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته بسبب الأوضاع في غزة.

تصريحات بايدن وُصفت إسرائيليًا بأنها متناقضة

وقالت، إن بايدن أدلى بتصريحات منذ يومين وُصفت إسرائيليا بأنها متناقضة إذ حملت هجوما شخصيا على نتنياهو، لكنه أكد في التصريحات نفسها على الدعم الأمريكي المستمر لإتمام العمليات العسكرية في قطاع غزة من جانب جيش الاحتلال.

وأكدت أن الصحيفة نقلت عن مسئولين أمريكيين رفيعي المستوى- رفضوا نشر أسمائهم للمصدر الإعلامي - ضرورة وجود ضغوط من الوساطة القطرية على حركة حماس للقبول ما تطلبه إسرائيل، وبخاصة إجلاء قادة حركة حماس من قطاع غزة ونفيهم إلى مناطق خارج فلسطين، وقالت الصحيفة إن هذا الطرح غير منطقي وسترفضه الوساطتان المصرية والقطرية.