الإثنين 11 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": صحيفة إسرائيلية تكشف عن استياء أمريكى من نتنياهو وحكومته بسبب غزة

نتنياهو
نتنياهو

تحدثت دانا أبو شمسية مراسل قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة،  عن تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بشأن استياء مسئولين أمريكيين من رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته بسبب الأوضاع في غزة.

 تصريحات بايدن وُصفت إسرائيليًا بأنها متناقضة

وقالت، إن بايدن أدلى بتصريحات منذ يومين وُصفت إسرائيليا بأنها متناقضة إذ حملت هجوما شخصيا على نتنياهو، لكنه أكد في التصريحات نفسها على الدعم الأمريكي المستمر لإتمام العمليات العسكرية في قطاع غزة من جانب جيش الاحتلال.

وأكدت أن الصحيفة نقلت عن مسئولين أمريكيين رفيعي المستوى- رفضوا نشر أسمائهم للمصدر الإعلامي - ضرورة وجود ضغوط من الوساطة القطرية على حركة حماس للقبول ما تطلبه إسرائيل، وبخاصة إجلاء قادة حركة حماس من قطاع غزة ونفيهم إلى مناطق خارج فلسطين، وقالت الصحيفة إن هذا الطرح غير منطقي وسترفضه الوساطتان المصرية والقطرية.

إسرائيل حركة حماس قطاع غزة غزة فلسطين القدس

مواد متعلقة

الأطفال يموتون يوميًا.. الأردن: العدوان على غزة خرق لكل القيم الإنسانية

الأورومتوسطى لحقوق الإنسان: 92% من شهداء غزة أطفال ونساء

استعدادًا لأى حرب محتملة.. الاحتلال يدرب قواته على الإمداد على خطوط النار

"حزب الله" يعلن الهجوم على مقر الدفاع الجوى والصاروخى فى ثكنة كيلع الإسرائيلية

باحثة فلسطينية: استمرار المجازر الإسرائيلية يقوض عمل الوسطاء

الاحتلال: هدفان جويان تسللا شمالى الجولان وسقطا بمناطق مفتوحة

صفارات الإنذار تدوى فى مدينة أوديسا جنوب أوكرانيا

مصادر أمنية روسية: استهداف مركز عناصر النخبة فى الجيش الأوكرانى بضواحى خاركوف

الأكثر قراءة

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

عاجل|مكاسب بالجملة .. "رأس الحكمة" تُحدث طفرة هائلة في قطاع السياحة

50 جنيها تراجع في أسعار الذهب بالأسواق المحلية وترقب عالمي لبيانات التضخم الأمريكية

خناقة بايدن ونتنياهو أمام العالم.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يرفض تصريحات الرئيس الأمريكى

الزراعة تزف بشرى سارة للمواطنين في أول أيام رمضان

الثلاثاء أول أيام شهر رمضان 2024 فى هذه الدول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الذاكرة تنتصر

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

ماجد حبته

تهنئة من الوادى المقدس

منى رجب

سلامًا على الشهيد.. مع أنوار شهر رمضان الكريم

خالد حريب

مصر ومساعدات غزة والممر البحرى

لواء.حمدى البطران

القطاع الخاص فى الصعيد

عبدالعليم قشطة

حب الأوطان من الإيمان

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

قمع وتعذيب.. نتنياهو يستعد لرمضان بتجهيز السجون لاستقبال الآلاف من الفلسطينيين

خناقة بايدن ونتنياهو أمام العالم.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يرفض تصريحات الرئيس الأمريكى

بعد فشلها عسكريًا.. حكومة الاحتلال تبحث إغراء فصائل المقاومة بالمال لتحرير محتجزيها