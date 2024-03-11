الإثنين 11 مارس 2024
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توك شو

أسامة الأزهرى يطالب المسلمين بالدعاء المستمر لأهالى غزة خلال رمضان

أسامة الأزهري
أسامة الأزهري

طالب الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، جميع المسلمين في جميع أنحاء العالم بالدعاء المستمر لإخواننا الفلسطينيين. 

وهنأ خلال حديثه في الحلقة الأولى من برنامج "لحظة صفا" على راديو 9090 يوميًا في رمضان، فلسطين بمناسبة شهر رمضان الكريم، قائلًا: "كل سنة وفلسطين حرة أبية بعد هذا الهول الذي نزل بها من العدوان الصهيوني المجرم اللعين، نسأل الله تعالى أن يتقبل شهداءنا في الصالحين، وعاهدوني يا أحباب أن تكون كل أيام شهر رمضان المعظم في أوقات الأسحار دعاء مستمر لأشقائنا في فلسطين. نحن لا ننساهم ولا ننسي شهداءهم وجرحاهم، ونحن نقدم لهم كل ما يمكن أن نقوم به من الدعم والغوث، وندعو الله أن يفرج عنهم ويصرف عنهم الشر والسوء، وأن يقهر عدوه بقهره".

وفي برنامج "لحظة صفا"، حكى الأزهري قصص أهل الله والصالحين، التي تحمل مواقف وقيمًا تترك أثرًا عظيمًا في نفس الإنسان، وتحمل المتعة والمعنى وتحريك الخيال والأنس بحكايات الصالحين. يتناول خلال برنامجه مواقف وقصصًا تجسد معاني كثيرة مثل الجود والشهامة والكرم والصبر، طوال أيام شهر رمضان المعظم.

https://www.9090.fm/archive.php?f=4974
راديو 9090 قطاع غزة فلسطين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية الأزهر الشريف أسامة الأزهري لحظة صفا على راديو 9090

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