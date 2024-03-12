الصين تدعو لوقف قتل المدنيين فى غزة وتخفيف حدة المأساة

حثت الصين المجتمع الدولي على اتخاذ قرارات عاجلة من أجل وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة.

ودعت إلى وقف لقتل المدنيين في غزة والتخفيف من حدة المأساة الإنسانية بالقطاع، وفقًا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 67 شهيدًا و106 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي، غير النهائية، إلى 31112 شهيدًا و72760 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي، على ما أفادت به وزارة الصحة، أمس الإثنين.