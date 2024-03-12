اليوم.. تدريبات مشتركة بين روسيا والصين وإيران في خليج عمان وبحر العرب

أعلنت روسيا والصين وإيران إجراء تدريبات مشتركة تحت اسم "حزام الأمن البحري - 2024" خلال الفترة من 11 إلى 15 مارس الجاري بالقرب من خليج عُمان وبحر العرب، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن مجموعة من سفنها الحربية وصلت إلى إيران للمشاركة في تدريبات مع بكين وطهران في خليج عُمان وبحر العرب.

وأكد الوزارة الروسية أن التدريبات المشتركة ستشارك فيها سفن حربية وطائرات، منوهًا أن الجزء العملي من التدريب سيجري في مياه خليج عُمان في بحر العرب، والغرض الرئيسي من المناورات هو العمل على سلامة النشاط الاقتصادي البحري.

وأوضحت الوزارة أن "المجموعة الروسية يقودها الطراد الصاروخي (فارياج) من أسطولها للمحيط الهادي"، مشيرة إلى أن ممثلين عن القوات البحرية لباكستان وكازاخستان وأذربيجان وسلطنة عمان والهند وجنوب إفريقيا سيتواجدون كمراقبين.