الثلاثاء 12 مارس 2024
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عاجل| تصل غزة بعد 3 أيام ولن يتسلمها الفلسطينيون.. مفاجآت حول سفينة المساعدات القبرصية

الدكتور أحمد المجدلاني
الدكتور أحمد المجدلاني

كشف الدكتور أحمد المجدلاني، وزير التنمية الإجتماعية الفلسطيني، مفاجآت حول سفينة المساعدات القبرصية.

وقال، خلال مداخله هاتفية على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إن حملة الافتراء التي قادتها حكومة بينيامين نتنياهو على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” واتهمتها بأنها منظمة أرهابية بسبب اتهامات غير مثبته لبعض موظفيها بأنهم شاركوا في هجمات 7 أكتوبر الماضي، مما أدى ذلك إلى أن الوكالة بدأت تتهاوي بعد امتناع بعض الدول من إرسال مساعدات لها، ولكنها عادت بالتدريج عن قرارتها السابقة وأخرهم كانت حكومة كندا والسويد.

وتابع، أن الوضع الآن لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” أفضل مما هو عليه بكثير، ويبقي موقف الولايات المتحدة الأمريكية متصدرة لمجموعة من الدول التي اتخذت موقف منفردا بإقامة ميناء عائم في مدينة غزة لتزويد الفلسطينيين بالمواد الغذائية بعد فشلها او عدم امتلاك إرادة سياسية بالضغط على إسرائيل لفتح كافة المعابر على قطاع غزة.

 السفينة تحمل 200 طن من الغذاء

وأشار إلى أن السفينة "أوبن آرمز" أبحرت وهي تحمل أكثر 200 طن من الغذاء من ميناء “لارنكا” في قبرص، ستصل غزة بعد 3 أيام حيث أن المسافة بين غزة وقبرص تعد بـ 3700 كيلو متر تقريبا ولن يتسلمها الفلسطينيون، لافتًا إلى أن الأطراف التي ترسل المساعدات عبر الميناء المتحرك لم تنسق مع الحكومة الفلسطينية الشرعية وتعاملت مع الوضع في غزة بمعزل عن القيادة الفلسطينية الرسمية.

لدينا تحفظ على أن تتسلم هذه المساعدات سلطات الاحتلال لتقوم بتوزيعها

ونوه انه بدون شك ان الاحتلال الإسرائيلي ليست قوة شرعية حتي تتعامل مع هذه الأطراف، ولدينا تحفظ على أن تتسلم هذه المساعدات سلطات الاحتلال لتقوم بتوزيعها، بجانب تحفظ وتخوفات أخري من أن يتحول هذا المسار البحري إلى مساريين، الأول لدخول المساعدات والآخر لأن يكون هجرة وتهجير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

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