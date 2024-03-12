الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حزب الله يعلن استهداف قيادة الدفاع الجوى بثكنة كيلع والقاعدة الصاروخية فى يوآف

حزب الله
حزب الله

أعلن "حزب الله" اللبناني، عن استهداف قيادة الدفاع الجوي بثكنة كيلع، والقاعدة الصاروخية في يوآف ومحيطها.

وقال حزب الله في بيان، نقلته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء، إنه تم استهداف قيادة الدفاع الجوي بثكنة كيلع والقاعدة الصاروخية في يوآف، ومرابض المدفعية المنتشرة في محيطها بأكثر من 100 صاروخ كاتيوشا.

وتابع الحزب، في بيانه: "جاء ذلك دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‌‏الاعتداءات الإسرائيلية على أهلنا وقرانا ومدننا، وآخرها في محيط مدينة بعلبك واستشهاد ‏مواطن".

حزب الله ثكنة كيلع القاعدة الصاروخية القاهرة الإخبارية قيادة الدفاع الجوي قطاع غزة

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