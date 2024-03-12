الاتحاد الأوروبى يطالب برفع كل العوائق أمام تدفق المساعدات إلى غزة

قال الاتحاد الأوروبي إنه يجب رفع كل العوائق أمام تدفق المساعدات إلى قطاع غزة، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وعلى صعيد آخر، انطلقت أول سفينة مساعدات إنسانية من قبرص إلى قطاع غزة، منذ قليل.

وقال عمرو المنيري، مراسل فضائية القاهرة الإخبارية، إن السفينة "أوبن آرمز" أبحرت وهي تحمل أكثر 200 طن من الغذاء من ميناء لارنكا في قبرص، وهي أول سفينة تنطلق بمساعدات إنسانية لغزة ليس منذ الحصار على القطاع في السابع من أكتوبر ولكن منذ 2007، لافتًا إلى أن قبرص قامت بإبرام اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي خاصة إسبانيا وإسرائيل، مما يعني أن إسرائيل استطاعت أن توافق على الممر البحري والمساعدات الإنسانية.

وأشار إلى أن "أوبن آرمز" كان يجب تحركها منذ يومين ولكن تأخرت بسبب تلك التعقيدات الإسرائيلية، منوهًا بأنها أول بادرة طيبة من الاتحاد الأوروبي بشكل عام وتقديم مساعدات بشكل مباشر لسكان قطاع غزة، وستكون هذا المرة لها ضغط كبير خصوصًا الولايات المتحدة.

وأوضح أن "المسافة بين قبرص والمياه الإقليمية لا تأخذ الكثير، ولكن تلك الإجراءات الخاصة بإسرائيل نستطيع أن نقول إنها مسافة طويلة ولكنها تقطع في ساعات، وربما تصل اليوم بحسب الترتيبات التي ستوافق عليها إسرائيل، وهناك أقاويل عن تصدي إسرائيل لها سواء في المياه الإقليمية أو بعد وصولها للميناء".