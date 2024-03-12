"القاهرة الإخبارية": روسيا تعلن تحطم طائرة عسكرية على متنها 15 شخصًا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن تحطم طائرة عسكرية شرقي البلاد على متنها 8 من أفراد الطاقم و7 ركاب.

وأوضحت الوزارة وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن الطائرة العسكرية المنكوبة من طراز IL-76 وتحطمت جراء اشتعال أحد المحركات.

الاتحاد الأوروبى يدرس اتخاذ إجراءات ضد إيران بسبب احتمال نقلها صواريخ بالستية إلى روسيا

على صعيد آخر، أعلن الاتحاد الأوروبي، أنه يدرس اتخاذ إجراءات ضد إيران بسبب احتمال نقلها صواريخ بالستية إلى روسيا، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".