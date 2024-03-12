الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"القاهرة الإخبارية": روسيا تعلن تحطم طائرة عسكرية على متنها 15 شخصًا

طائرة عسكرية
طائرة عسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن تحطم طائرة عسكرية شرقي البلاد على متنها 8 من أفراد الطاقم و7 ركاب.

وأوضحت الوزارة وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن الطائرة العسكرية المنكوبة من طراز IL-76 وتحطمت جراء اشتعال أحد المحركات.

الاتحاد الأوروبى يدرس اتخاذ إجراءات ضد إيران بسبب احتمال نقلها صواريخ بالستية إلى روسيا

على صعيد آخر، أعلن الاتحاد الأوروبي، أنه يدرس اتخاذ إجراءات ضد إيران بسبب احتمال نقلها صواريخ بالستية إلى روسيا، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

الطائرة العسكرية الروسية المنكوبة طائرة عسكرية روسية طائرة عسكرية روسية طراز IL-76 الدفاع الروسية

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