"القاهرة الإخبارية": ارتفاع المعتقلين منذ السابع من أكتوبر لـ7555 فلسطينيًا

قالت ولاء السلامين، مراسلة فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ منتصف الليلة الماضية وفجر اليوم 25 معتقلا، ليرتفع عدد المعتقلين منذ السابع من أكتوبر وحتى الآن إلى 7555 فلسطينيا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

الإحصائيات للمعتقلين لا تشمل الغزاويين فى قطاع غزة

وتابعت: إن تلك الإحصائيات للمعتقلين لا تشمل الغزاويين في قطاع غزة، وحتى العمال من القطاع الذين تم اعتقالهم بالضفة الغربية.