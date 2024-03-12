"القاهرة الإخبارية": قوات الاحتلال تقتحم عددًا من المدن بالضفة وشهيدين فى طولكرم

علقت ولاء السلامين، مراسلة فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، على اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي عددًا من المدن في الضفة الغربية، مما أسفر عن ارتقاء شهيدين في طولكرم.

اغتيال شابين فلسطينيين خلال عملية لقوات الاحتلال

وقالت مراسلة فضائية القاهرة الإخبارية، إنه تم أمس اغتيال شابين فلسطينيين بينهما شاب كان مطلوبا من قبل قوات الاحتلال، حيث كانت هناك عملية مشتركة من قبل الشباك وقوات الدفدوفان وقامت باقتحام سوبر ماركت ومحل تجاري كان بداخله أحد الشابين واغتالته على الفور، لافتة إلى أن بيانا مشتركا بين الشباك وقوات الدفدوفان قال إن الشاب تم اغتياله لأنه كان ينوي الدخول إلى ما تسمى بإسرائيل وتنفيذ عملية إرهابية.

وتابعت أن الشهيد الأول قامت قوات الاحتلال باحتجاز جثمانه، ولم تسلمه إلى إدارة المدينة أو حتى للسلطات المحلية، والشهيد الآخر من مدينة جنين تم استهدافه من قبل قوات الاحتلال بالرصاص الحي، ولكنه لم يعلن عن ارتقائه شهيدا إلا بعد أن وصل لمستشفيات طولكرم، لتعلن المصادر الطبية استشهاد شابين فلسطينيين.

وأشارت إلى أنه كان هناك هجوم مسلح بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال، بالإضافة إلى استخدام عبوات ناسفة محلية الصنع باتجاه الآليات العسكرية الإسرائيلية.