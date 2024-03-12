"القاهرة الإخبارية": مستقبل نتنياهو على المحك عقب تقرير استخباراتى أمريكى

علقت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، على ما نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن تقرير للاستخبارات الأمريكية بأن مكانة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتوليفته اليمينية الدينية المتطرفة في خطر.

التقرير يوضح انعدام الثقة بين الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية

وقالت: تلك التصريحات كانت قوية وصادمة لذلك لاقت اهتماما واسعا في وسائل الإعلام الإسرائيلية، والتي فتحت مجالات لتغطية لهذه التصريحات والتعقيب عليها خاصة بعد التقرير الأخير للاستخبارات الأمريكية، والذي يوضح ويعمق انعدام الثقة بين الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية، ثم التقديرات الأمريكية والتي تبرز لأول مرة إلى العلن وتتحدث أن هناك خطرا على مستقبل نتنياهو السياسي وزمرته الأكثر يمينيا وتطرفا.

وتابعت، أن تقريرا للاستخبارات الأمريكية قد أكد أن مستقبل نتنياهو على المحك خاصة في التعامل مع الفلسطينيين في ظل التهديدات والتلويح باجتياح بري عسكري قريب ووشيك إلى رفح وهي ما ترفضة الإدارة الأمريكية.