فلسطين تعلن ارتفاع ضحايا العدوان على غزة لـ31184 شهيدًا

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر في القطاع راح ضحيتها 72 شهيدًا و129 مصابًا خلال 24 ساعة، وبذلك ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 31184 شهيدًا و72889 مصابًا منذ 7 أكتوبر.

وأكدت، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء، أن هناك ضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم، لافتة أن هناك 72% من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء وارتفاع حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف إلى 27 شهيدًا.