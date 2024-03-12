الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

فلسطين تعلن ارتفاع ضحايا العدوان على غزة لـ31184 شهيدًا

ضحايا العدوان على
ضحايا العدوان على غزة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر في القطاع راح ضحيتها 72 شهيدًا و129 مصابًا خلال 24 ساعة، وبذلك ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 31184 شهيدًا و72889 مصابًا منذ 7 أكتوبر.

وأكدت، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء، أن هناك ضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم، لافتة أن هناك 72% من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء وارتفاع حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف إلى 27 شهيدًا.

الإحتلال الإسرائيلي الصحة الفلسطينية فلسطين سوء التغذية والجفاف

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