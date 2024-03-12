فصائل فلسطينية: استهدفنا قوتين إسرائيليتين بمدينة حمد شمال خان يونس

أعلنت فصائل فلسطينية، استهداف قوتين إسرائيليتين بمدينة حمد شمال خان يونس ورصدنا طائرات الاحتلال تجلي القتلى والجرحى، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

مقاتلو القسام أوقعوا قوتين صهيونيتين راجلتين في كمين محكم

وقالت الفصائل، "تمكن مقاتلو القسام من إيقاع قوتين صهيونيتين راجلتين في كمين محكم والاشتباك مع أفرادهما من المسافة صفر في حزمة أبراج "L" بمدينة حمد شمال مدينة خانيونس وتم رصد طائرات العدو تقوم بإخلاء القتلى والجرحى".