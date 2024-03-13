الصين تدعو إلى تنفيذ حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطينى الإسرائيلى

دعت الصين إلى تنفيذ حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والخروج من الحلقة المفرغة للصراع لإمكانية تنفيذ حل الدولتين، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وحثت الصين الولايات المتحدة الأمريكية على التوقف عن عرقلة الجهود الأممية، من أجل تعزيز وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 31112 مواطنًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 72760 آخرين، في حصيلة غير نهائية.