الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الصين تدعو إلى تنفيذ حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطينى الإسرائيلى

البرهان
البرهان

دعت الصين إلى تنفيذ حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والخروج من الحلقة المفرغة للصراع لإمكانية تنفيذ حل الدولتين، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وحثت الصين الولايات المتحدة الأمريكية على التوقف عن عرقلة الجهود الأممية، من أجل تعزيز وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 31112 مواطنًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 72760 آخرين، في حصيلة غير نهائية.

الصراع الفلسطينى الإسرائيلى فلسطين إسرائيل المدنيين في غزة قطاع غزة

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": وقوع عملية طعن على حاجز الأنفاق بالضفة الغربية

رويترز: أوكرانيا تنفذ هجومًا بطائرة مسيرة على مقر جهاز الأمن الفيدرالى الروسى فى بيلجورود

الرئيس الروسى يلوح من جديد بشن حرب نووية: مستعدون فنيًا وعسكريًا

سفينة عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبى تطلق النار على مسيرتين فى البحر الأحمر

"الخارجية الروسية" تستدعى سفير سويسرا على خلفية "آلية مصادرة أصولها"

روسيا تعلن مقتل حوالي 965 مقاتلا وإسقاط 146 مسيرة أوكرانية في يوم واحد

فصائل فلسطينية: استهدفنا قوتين إسرائيليتين بمدينة حمد شمال خان يونس

بلجيكا تدعو لوقف فورى لإطلاق نار مستدام فى غزة

الأكثر قراءة

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

الحكم على سيدة وعشيقها في تهمة قتل زوجها بالبدرشين اليوم

مسلسلات رمضان.. ملخص أحداث الحلقات الثانية من "حق عرب" و"بيت الرفاعى"

المطبخ الخيري بقرية كفور بلشاي يتطوع فيه 100 طباخ ويُخرج 3200 وجبة يوميًا

انطلاق قافلة طبية مجانية بمنطقة علوش شرق محافظة مطروح

الحكم في استئناف الراقصة حورية على حبسها عامين اليوم الأربعاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مئة وجه للتشابه بين «الحشاشين» و«الإخوان»!

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله في مواجهة مع CNN: إسرائيل قطعت استمرارية حياة الإنسان في حربها على غزة

ماجد حبته

أسعار BBC.. والحرة!

محمد المعتصم

حلاوة البدايات

محمد قدري

«الحشاشين».. نعم نقدر نعملها

إبراهيم داود

منزلة محمد الشارخ الرفيعة

وليد صلاح

الحشاشين.. حصان المتحدة الأسود على مائدة الدراما الرمضانية

أحمد أبوالمحاسن

الحشاشين.. دراما تاريخية أعادتها "المتحدة" بضخامة إنتاجية

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تنسحب من جنين وتقتحم نابلس ومخيم بلاطة

ارتقاء شاب برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بين بيت لحم والقدس

اليوم 159 من العدوان على غزة.. 201 شهيد وجريح فى 8 مجازر للاحتلال