"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل عملية الطعن بالقرب من "حاجز الأنفاق"

قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، إن الإعلام الإسرائيلي أكد وقوع عملية طعن بالقرب من "حاجز الأنفاق" ما بين بيت لحم والقدس.

وأشارت "السلامين"، في رسالة اليوم الأربعاء، إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى أن منفذ العملية الشاب الفلسطيني يبلغ من العمر "14 عامًا" بحسب الإعلام الإسرائيلي وصل إلى حاجز النفق وهو يستقل دراجة كهربائية وترجل منها ونفذ الطعن، أصيب خلالها مستوطنين اثنين بين المتوسطة والطفيفة بين سيدة ورجل.

ولفتت إلى أن منفذ العملية تم تحييده من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ولكن لا أحد يعلم حتى الآن مصيره.