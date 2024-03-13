بوتين: الثالوث النووى الروسى الأحدث فى العالم.. وسننشر قوات على الحدود مع السويد وفنلندا

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن الثالوث النووي الروسي أكثر حداثة من أي ثالوث في العالم معتبرًا ظهور أي قوات أمريكية بأوكرانيا متورطة في الحرب، وحذَّر: "مستعدون لاستخدام الأسلحة النووية إذا شعرت بخطر وجودي".

وأضاف بوتين، في تصريحات صحفية نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن وجود قوات أجنبية في أوكرانيا لن يغير مسار العملية العسكرية، لافتًا إلى أن روسيا مستعدة للتفاوض بشأن أوكرانيا وأي محادثات يجب أن تحتوي على ضمانات مكتوبة وليست هدنة حتى لا تتم إعادة تسليح كييف.

وأشار فلاديمير بوتين إلى أن بولندا تريد إعادة احتلال أجزاء من أوكرانيا التي تعتبرها جزءًا من أراضيها، منوهًا بأن روسيا ستنشر قوات وأنظمة ضاربة عند الحدود مع السويد وفنلندا بعد انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي.