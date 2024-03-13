الخارجية اللبنانية: سنتقدم بشكوى ضد إسرائيل فى مجلس الأمن لاستهدافها المدنيين فى محيط بعلبك

أكدت وزارة الخارجية اللبنانية أنها ستتقدم بشكوى ضد إسرائيل في مجلس الأمن لاستهدافها المدنيين في محيط مدينة بعلبك شرقي لبنان، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

غارات إسرائيلية جوية عنيفة على بعلبك شرقى لبنان



وفي وقت سابق أعلن مسئول لبناني، عن مقتل مدني على الأقل وإصابة عدة أشخاص في 4 غارات إسرائيلية استهدفت بعلبك.

وكان قد أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية"، أحمد سنجاب، في خبر سابق، بأن هناك غارات إسرائيلية جوية عنيفة على بعلبك شرقي لبنان، وأنباء عن وقوع ضحايا ومصابين.

وأشار إلى أن سيارات الإسعاف والجهات الإغاثية تتوجه لموقع الغارات ببعلبك، من أجل إنقاذ المصابين وانتشال الضحايا، مؤكدًا أن الاحتلال نفذ 4 غارات على بعلبك.